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17:26 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Берлина написал письмо Трампу

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мэр Берлина Михаэль Мюллер опубликовал открытое письмо на имя Дональда Трампа, в котором попросил его не строить стену на границе США с Мексикой.

Источник: РИА Новости

Письмо доступно на портале Berlin.de. В нем Мюллер проводит параллели с Берлинской стеной, которая до 1989 года разделяла Восточный и Западный Берлин.

Мы, берлинцы, лучше большинства людей знаем, насколько это больно, когда целый континент разделен колючей проволокой и стенами.
Михаэль Мюллермэр Берлина

Он добавил, что разрушение Берлинской стены было одним из лучших моментов 20 века.

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По его словам, нельзя допустить, чтобы исторический опыт берлинцев «поливали грязью» те, кому они во многом обязаны свободой — американцы.

«Я призываю американского президента: вспомните вашего предшественника Рональда Рейгана. Вспомните его слова: “Снесите эту стену!” И поэтому я говорю: дорогой мистер президент, не стройте эту стену!», — резюмирует мэр Берлина.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний — подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, которое, по его словам, начнется «в ближайшие месяцы».

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