Мэр Берлина написал письмо Трампу

Письмо доступно на портале Berlin.de. В нем Мюллер проводит параллели с Берлинской стеной, которая до 1989 года разделяла Восточный и Западный Берлин.

Мы, берлинцы, лучше большинства людей знаем, насколько это больно, когда целый континент разделен колючей проволокой и стенами.

Он добавил, что разрушение Берлинской стены было одним из лучших моментов 20 века.

Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой

По его словам, нельзя допустить, чтобы исторический опыт берлинцев «поливали грязью» те, кому они во многом обязаны свободой — американцы.

«Я призываю американского президента: вспомните вашего предшественника Рональда Рейгана. Вспомните его слова: “Снесите эту стену!” И поэтому я говорю: дорогой мистер президент, не стройте эту стену!», — резюмирует мэр Берлина.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний — подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, которое, по его словам, начнется «в ближайшие месяцы».