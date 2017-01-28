В Воронеже Дмитрий Рогозин потребовал расследовать ситуацию с двигателями «Протона-М»

Необходимо найти виновников, допустивших неполадки, заявил Дмитрий Рогозин в ходе рабочего совещания на ВМЗ в субботу, 28 января. Отсутствие контроля над работой предприятия повлекло потерю дисциплины, сообщил вице-премьер правительства.
— Вопрос нарушения технологий — это дело не только правоохранительных органов, но и самого предприятия. Герои, которые допустили брак, должны быть выявлены и представлены всему честному народу, — сказал Дмитрий Рогозин. Неполадки могли привести к авариям и даже к гибели, добавил вице-премьер.
Вице-премьер и председатель наблюдательного совета «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приехал в Воронеж после того, как госкорпорация решила отозвать на ВМЗ двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Причиной решения стали технологические проблемы, проявившиеся на огневых испытаниях. В двигателе второй ступени ракет-носителей «Протон-М», произведенном на Воронежском мехзаводе, нашли не соответствующий конструкторской документации припой. Вместо штатного при производстве применили более дорогой припой с содержанием драгоценного металла. Кроме того из-за дефекта воронежского двигателя произошло крушение космического корабля «Прогресс».