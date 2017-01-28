ВСМ ждет объяснений от Игоря Додона

Аргументы президента будут проанализированы ВСМ, который должен будет решить, представлять ли эти кандидатуры вторично, когда президент не сможет отказать в их утверждении. Заявление было сделано председателем ВСМ Виктором Мику для радиостанции Свободная Европа после того, как президент одобрил только 12 из 22-х предложенных кандидатов на должности председателей и заместителей председателей судов.

Лилиана Барбэрошие поинтересовалась, не указывает ли этот отказ на возможный конфликт между новым президентом и третьей властью.

По мнению президента, те десять судей, которых он отказался утвердить, не отвечают критериям целостности или будут иметь проблемы с совместимостью с публичной должностью. Поэтому он потребовал, чтобы Высший совет магистратуры вернулся к этому вопросу и рассматривал кандидатуры сквозь призму реформы судебных органов, цель которой, как напомнил президент членам ВСМ, является возвращение «доверия граждан».

С другой стороны, председатель ВСМ Виктор Мику говорит о своей уверенности, что Совет сделал лучший выбор.

«Поскольку есть решение ВСМ, мы их предложили… В первую очередь мы учитывали их административные качества, так как они назначаются на должности председателей и заместителей председателей вновь созданных судов, и этим людям придется много работать на новом месте», — заявил Мику.

У президента страны ограниченные полномочия по блокированию предложений ВСМ в отношении утверждения кандидатов на должности в судебной системе. Подобно тому, как он имеет право отклонить кандидатуру, предложенную ВСМ, так и ВСМ, в свою очередь, имеет право сделать повторное предложение, если посчитает, что причины отказа являются необоснованными.

«Тогда президент не имеет альтернативы, он обязан утвердить», — заключил Виктор Мику.