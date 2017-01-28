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17:01 (мск), источник: Вести Сочи

Мэр Сочи раскритиковал работу городских добровольных дружин

Фальсификация и очковтирательство — так мэр Сочи Анатолий Пахомов охарактеризовал работу добровольных народных дружин на последнем расширенном совещании по вопросам безопасности и охраны общественного порядка.

Источник: sochiadmin.ru

На совещании озвучили результаты внеплановой проверки. Выяснилось, что зачастую общественный порядок в Сочи охраняют лишь на бумаге — в отчетах. Такое положение дел вызвало недовольства мэра Сочи.

«Есть те члены добровольных народных дружин, которые не выходят. Есть те сотрудники районных администраций, которые отвечают за добровольные дружины и формально относятся к своим обязанностям. Их задача контролировать каждый день и каждый день выводить на маршрут, но этого не происходит», — отметил градоначальник.

Вместе с тем, Анатолий Пахомов призвал к бдительности всех сочинцев, особенно председателей садоводческих и гаражных кооперативов. По его мнению, они недостаточно сотрудничают с правоохранительными органами. Чтобы улучшить взаимодействие, в течение месяца казачьи патрули должны проверить все гаражи и дачные участки. Их задача — выявить и поставить на учет всех, кто живет там постоянно. Кроме того, предстоит провести разъяснительную работу по соблюдению мер пожарной безопасности.

От домкомов и руководителей ТОСов в Сочи также ожидают более активной работы. О каждом новом человеке, который появляется на их территории, необходимо сообщать участковому. Пока это делают не все.

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