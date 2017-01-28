Немецкие бизнесмены пожаловались Алиханову на нехватку информации об инвестиционном климате региона

С таким обращением бизнесмены выступили во время визита делегации Калининградской области в Баварию.
Региону предложили расширять своё участие в проектах крупнейшего выставочного центра Баварии Munchen Messe и разместить на его площадке постоянный стенд области.
Кроме этого, представители Ассоциация контроллинга Германии выступили с идеей провести в Калининграде российско-немецкий форум своего объединения.
По данным Северо-Западного таможенного управления оборот товаров Калининградской области с Германией в январе-ноябре 2016 года составил 578,3 млн долларов США. В основе калининградского экспорта — автомобили, оборудование и электрические машины, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё.