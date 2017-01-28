Немецкие бизнесмены пожаловались Алиханову на нехватку информации об инвестиционном климате региона

С таким обращением бизнесмены выступили во время визита делегации Калининградской области в Баварию.

Региону предложили расширять своё участие в проектах крупнейшего выставочного центра Баварии Munchen Messe и разместить на его площадке постоянный стенд области.

Кроме этого, представители Ассоциация контроллинга Германии выступили с идеей провести в Калининграде российско-немецкий форум своего объединения.