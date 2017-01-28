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18:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Немецкие бизнесмены пожаловались Алиханову на нехватку информации об инвестиционном климате региона

Немецкие предприниматели пожаловались врио губернатора региона Антону Алиханову на нехватку актуальной информации об инвестиционном климате в России и самом западном её регионе.

С таким обращением бизнесмены выступили во время визита делегации Калининградской области в Баварию.

Региону предложили расширять своё участие в проектах крупнейшего выставочного центра Баварии Munchen Messe и разместить на его площадке постоянный стенд области.

Кроме этого, представители Ассоциация контроллинга Германии выступили с идеей провести в Калининграде российско-немецкий форум своего объединения.

По данным Северо-Западного таможенного управления оборот товаров Калининградской области с Германией в январе-ноябре 2016 года составил 578,3 млн долларов США. В основе калининградского экспорта — автомобили, оборудование и электрические машины, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё.

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