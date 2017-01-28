СМИ: Болотов умер от острой сердечной недостаточности

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов умер от острой сердечной недостаточности, сообщил руководитель информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константин Кнырик.

«Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сказал он.

По его информации, Болотова похоронят во вторник в московском регионе: «Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Болотов скончался в Москве от инфаркта.