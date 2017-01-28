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15:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СМИ: Болотов умер от острой сердечной недостаточности

Как сообщил руководитель информационного центра «Юго-Восточный фронт», панихида по Болотову пройдет на Троекуровском кладбище, однако место погребения пока определяется.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов умер от острой сердечной недостаточности, сообщил руководитель информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константин Кнырик.

«Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сказал он.

По его информации, Болотова похоронят во вторник в московском регионе: «Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Болотов скончался в Москве от инфаркта.

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