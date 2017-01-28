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19:27 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о задержании ФСБ создателя сайта «Шалтай-Болтай»

Создатель сайта «Шалтай-Болтай», на котором размещалась переписка чиновников, журналист Владимир Аникеев задержан сотрудниками ФСБ и дает показания, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника агентства, Аникеев, известный под псевдонимом «Льюис», был задержан еще в октябре 2016 года. В результате спецоперации его удалось выманить из Украины и после прибытия в Санкт-Петербург задержать.

Операция стала результатом долгой работы. Была разыграна сложная оперативная комбинация с целью выманить Льюиса с Украины, откуда он возвращаться не собирался.
источник "Росбалта"

Он уточнил, что Аникеева доставили в Москву, где Следственное управление ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По словам источника агентства, Аникеев сразу начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания. В них, уточнил собеседник, неоднократно упоминался сотрудник ФСБ Сергей Михайлов как лицо, связанное с командой «Шалтая-Болтая».

Контрразведку в первую очередь интересовала ситуация с утечкой переписки Владислава Суркова, в ФСБ знали, что она находится в руках команды «Шалтая-Болтая», рассказал источник.

В результате эта переписка была опубликована на украинском сайте некоего объединения хакеров, которое называет себя «Киберхунтой», однако следователи считают, что размещением информации занимался сам Аникеев.

Ранее о том, что аресты по громкому делу о госизмене были связаны с кражей информации, которую осуществила хакерская группа «Шалтай-Болтай», рассказали источники РБК. По делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) арестованы четыре человека, рассказали собеседники РБК.

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При этом на тот момент они могли назвать имена троих: это сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, заместитель главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов и старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБ Дмитрий Докучаев.

ЦИБ ФСБ, где работают Михайлов и Докучаев, занимается киберпреступностью, в том числе в области электронной коммерции и незаконного распространения персональных данных. Михайлов, отмечал собеседник РБК, был задержан во время заседания коллегии ФСБ. По словам источников «Новой газеты», в момент задержания полковнику ФСБ на голову надели светонепроницаемый мешок.

Источник «Росбалта» описал схему работы группы. По его словам, в начале 2016 года в подразделение, возглавляемое Михайловым, поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай». Непосредственным исполнителем был Докучаев. Сотрудникам ФСБ удалось вычислить команду «Шалтая-Болтая» и провести обыски в Санкт-Петербурге.

Именно после летних событий, считает «Росбалт», у команды «Шалтая-Болтая» появился куратор, который поставлял информацию.

По мнению собеседника агентства, им мог быть Сергей Михайлов. В Эстонии сотрудник «Шалтая-Болтая» сортировал информацию и решал, что выкладывать в открытый доступ, а что продавать за биткоины, которые обналичивались на Украине. ​

Хакеры также изменили и стиль работы, научившись скачивать данные прямо с телефонов объектов наблюдения. Раньше люди Льюиса вычисляли объекты в местах, где он будет пользоваться мобильным телефоном.

Они получали доступ к содержимому трубок при помощи фальшсоты (если речь шла о мобильном интернете) или при помощи лже-Wi-Fi (если человек подключался к Wi-Fi​).
Комментарии
9
эльшат мехтиев
Вот вам первое заданье, в 3.15 возле бани, может раньше, а может позже остановится такси! Надо сесть связать шофёра, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по БиБиСи!
И ещё оденьтесь свеже и на Выставке в Манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: Не хотите ли черешни? Вы ответите- Конечно! Он вам даст батон с взрывчаткой, принесёте мне батон!!)
(В.С. Высоцкий)
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иван иванов
Ещё скажи что ты его повязал
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Игорь Рогов
Тебя тоже есть за что ФСБ пощупать.
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