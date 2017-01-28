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16:26 (мск), источник: Sputnik.by

Дворкович: долг Беларуси за газ составляет $550 млн

Вице-премьер российского правительства заявил, что прогресса в переговорах с Беларусью по урегулированию газового спора, пока нет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Долг Беларуси за поставленный российский газ на данный момент составляет 550 миллионов долларов, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«По нашему мнению, порядка 550 миллионов долларов. По нашим расчетам», — цитируют Дворковича РИА Новости.

Вице-премьер также отметил в беседе с журналистами, что Россия продолжает переговоры с Беларусью по урегулированию газового спора, но пока прогресса в этих переговорах нет.

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Нефтегазовый спор между Россией и Беларусью длится уже год. С начала 2016 года Минск в одностороннем порядке стал платить меньше за поставленный российский газ, сославшись на несправедливость цены.

Все это время Беларусь и РФ вели переговоры о формуле цены газа. Однако Минск так и не смог настоять на своем видении механизма формирования цен, а также договориться об отсрочке накопившейся недоплаты за российский газ. В ответ на газовый спор РФ сократила поставки нефти в Беларусь: за 2016 год республика получила немногим более 18 миллионов тонн нефти, что на 20% меньше ожидаемого.

Свое решение о снижении беспошлинных поставок нефти Россия объяснила двумя причинами: недоплатой за газ и недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре стороны говорили о достижении компромисса. Однако спор продолжается. По словам Дворковича, белорусская сторона настаивает на своих аргументах.

«Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Но в любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — добавил он.

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