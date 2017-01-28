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17:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Суд не разрешил ГПУ начать заочное расследование против Клюева

Суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. В связи с этим суд вернул ходатайство ГПУ как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева. Об этом говорится в определении суда от 25 января.

В частности, в документе указывается, что Генпрокуратура подозревает бывшего секретаря СНБО в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

15 марта 2016 года составлено сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения Клюеву.

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Стороной обвинения утверждается, что суть обоснованного подозрения заключается в незаконных действиях последнего на посту секретаря СНБО, выразившихся в исполнении противоправного указания бывшего Президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.

28 февраля 2014 года подозреваемый объявлен в розыск.

Служба безопасности Украины установила, что Клюев находится на территории России.

17 мая 2015 года в адрес рабочего аппарата Укрбюро Интерпола направлены материалы для объявления Клюева в международный розыск.

Офис по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола отказал в этой просьбе, придя к выводу, что дело по подозрению Клюева имеет преимущественно политический характер.

В свою очередь, судья Печерского райсуда Виталий Писанец решил, что Генпрокуратура направила Клюеву сообщение о подозрении на неправильный адрес.

Также судья считает, что подозреваемый не находится в розыске по данному уголовному делу.

Кроме того, суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.

При этом подчеркивается, что определение обжалованию не подлежит.

Ранее бывший глава администрации президента Андрей Клюев заявил, что смену власти в Украине в 2014 году заранее подготовили американские спецслужбы.

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