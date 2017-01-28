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17:03 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь передаст Сербии комплексы «Бук» и истребители МиГ-29

Два дивизиона зенитно-ракетных комплексов «Бук» (12 установок) и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 передаст Беларусь Сербии.

Источник: Ежедневник.by

Условие — Белград должен оплатить их ремонт и модернизацию.

Данная техника может быть поставлена в Сербию уже в 2018 году, сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, сопровождавший премьер-министра Сербии Александра Вучича во время его визита в Минск.

«Речь идет о двух дивизионах системы “Бук” и о восьми МиГ-29, которые должны быть переданы в течение следующего года. Вместе с самолетами, которые передаст Сербии Россия (шесть МиГ-29), система ПВО Сербии значительно усилится», — приводит слова Джорджевича сербская газета «Политика», пишут Naviny.by.

По словам министра обороны Сербии, детали сотрудничества будут обсуждаться с мая этого года, когда предусмотрено создание совместного органа по сотрудничеству в области обороны, аналогичного тем, которые уже существуют у Сербии с другими странами.

Сумму, в которую обойдется ремонт и модернизация «Буков» и МиГов, глава оборонного ведомства назвать пока не может.

Джорджевич также отметил, что сербской армии могут быть интересны белорусские грузовики и строительная техника. Беларусь, в свою очередь, заинтересована в ракетном топливе и других товарах сербской промышленности, сказал министр.

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