Беларусь передаст Сербии комплексы «Бук» и истребители МиГ-29
Два дивизиона
Два дивизиона
Условие — Белград должен оплатить их ремонт и модернизацию.
Данная техника может быть поставлена в Сербию уже в 2018 году, сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, сопровождавший
«Речь идет о двух дивизионах системы “Бук” и о восьми МиГ-29, которые должны быть переданы в течение следующего года. Вместе с самолетами, которые передаст Сербии Россия (шесть МиГ-29), система ПВО Сербии значительно усилится», — приводит слова Джорджевича сербская газета «Политика», пишут Naviny.by.
По словам министра обороны Сербии, детали сотрудничества будут обсуждаться с мая этого года, когда предусмотрено создание совместного органа по сотрудничеству в области обороны, аналогичного тем, которые уже существуют у Сербии с другими странами.
Сумму, в которую обойдется ремонт и модернизация «Буков» и МиГов, глава оборонного ведомства назвать пока не может.
Джорджевич также отметил, что сербской армии могут быть интересны белорусские грузовики и строительная техника. Беларусь, в свою очередь, заинтересована в ракетном топливе и других товарах сербской промышленности, сказал министр.