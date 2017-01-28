Рогозин анонсировал три российские авиапремьеры в 2017 году
Москва. 28 января. INTERFAX.RU —
Москва. 28 января. INTERFAX.RU —
«В этом году у нас три авиапремьеры. Первая состоялась в четверг и пятницу, в четверг президент РФ Владимир Путин наблюдал вылет самолета МиГ-35 — новейшего нашего легкого класса истребителя. По сути дела, самолет крайне конкурентный, с большим экспортным потенциалом», — сказал Рогозин.
По его словам, «вторая авиационная премьера состоится в начале весны, это первый вылет среднемагистрального самолета МС-21, работа над которым ведется на Иркутском авиационном заводе». «Мы только что прошли частотные испытания. Второй планер проходит статические испытания на прочность корпуса под Москвой», — сообщил
«И третья авиапремьера, она также будет здесь, в Воронеже, это Ил-112В», — сказал Рогозин. По его словам, самолет должен быть представлен публике не позднее 1 июля.
Кроме того,
«К 2020 году мы планируем выпускать по три самолета Ил-96−400 ежегодно. Таких темпов, таких масштабов, таких объемов работы, которая свалилась на плечи отечественных авиастроителей, не было, пожалуй, даже в советский период», — сказал Рогозин.