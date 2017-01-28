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17:22 (мск), источник: Интерфакс

Рогозин анонсировал три российские авиапремьеры в 2017 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в нынешнем году в России должны быть представлены в общей сложности три новых самолета — МиГ-35, МС-21 и Ил-112 В.

«В этом году у нас три авиапремьеры. Первая состоялась в четверг и пятницу, в четверг президент РФ Владимир Путин наблюдал вылет самолета МиГ-35 — новейшего нашего легкого класса истребителя. По сути дела, самолет крайне конкурентный, с большим экспортным потенциалом», — сказал Рогозин.

По его словам, «вторая авиационная премьера состоится в начале весны, это первый вылет среднемагистрального самолета МС-21, работа над которым ведется на Иркутском авиационном заводе». «Мы только что прошли частотные испытания. Второй планер проходит статические испытания на прочность корпуса под Москвой», — сообщил вице-премьер.

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«И третья авиапремьера, она также будет здесь, в Воронеже, это Ил-112В», — сказал Рогозин. По его словам, самолет должен быть представлен публике не позднее 1 июля.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что самолет Ил-96 будет удлинен на 10 метров, таким образом, его вместительность будет доведена до 350−400 пассажиров.

«К 2020 году мы планируем выпускать по три самолета Ил-96−400 ежегодно. Таких темпов, таких масштабов, таких объемов работы, которая свалилась на плечи отечественных авиастроителей, не было, пожалуй, даже в советский период», — сказал Рогозин.

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