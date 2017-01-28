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17:18 (мск), источник: Nur.kz

Путин поблагодарил Назарбаева за астанинскую встречу по Сирии

Президенты рассмотрели график предстоящих встреч.

Источник: Nur.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями об актуальных вопросах глобальной повестки дня, в том числе по итогам международной встречи по Сирии в Астане.

Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров и создание всех необходимых условий.

В свою очередь, глава государства отметил, что урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем и выразил готовность и впредь оказывать всестороннее содействие в этом процессе.

Президенты Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих встреч.

Напомним, 23—24 января в Астане проходили международные переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.

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