Путин поблагодарил Назарбаева за астанинскую встречу по Сирии
Президенты рассмотрели график предстоящих встреч.
Президенты рассмотрели график предстоящих встреч.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на
В ходе беседы главы государств обменялись мнениями об актуальных вопросах глобальной повестки дня, в том числе по итогам международной встречи по Сирии в Астане.
Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров и создание всех необходимых условий.
В свою очередь, глава государства отметил, что урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем и выразил готовность и впредь оказывать всестороннее содействие в этом процессе.
Президенты Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих встреч.
Напомним,