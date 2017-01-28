Страница «Мифы и факты о беженцах» исчезла с сайта Госдепа США

Удаленный раздел оспаривал различные утверждения, касающиеся беженцев и отношения к ним в Соединенных Штатах. В частности, к мифам приравнивалась информация о том, что американское государство оказывает им мало помощи, плохо проверяет прибывающих в страну людей, а также что мигранты представляют угрозу для местного населения.

Как отмечает издание, точное время закрытия этой рубрики неизвестно. Однако страницы не было уже вскоре после подписания президентом США Дональдом Трампом 27 января указа о приостановке приема сирийских беженцев.

Документ о приостановке на 120 дней программы размещения беженцев в США призван, по мнению представителей Белого дома, усилить эффективность в противодействии терроризму. Квота на 2017 финансовый год в нем установлена на уровне 50 тысяч человек, а приоритет в рассмотрении заявлений на соискание статуса беженца будет отдаваться религиозным меньшинствам, преследуемым в своих странах.