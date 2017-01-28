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17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Страница «Мифы и факты о беженцах» исчезла с сайта Госдепа США

С сайта Государственного департамента США исчезла страница «Мифы и факты о беженцах», созданная при бывшем президенте страны Бараке Обаме. Об этом сообщает газета The Hill.

Удаленный раздел оспаривал различные утверждения, касающиеся беженцев и отношения к ним в Соединенных Штатах. В частности, к мифам приравнивалась информация о том, что американское государство оказывает им мало помощи, плохо проверяет прибывающих в страну людей, а также что мигранты представляют угрозу для местного населения.

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Как отмечает издание, точное время закрытия этой рубрики неизвестно. Однако страницы не было уже вскоре после подписания президентом США Дональдом Трампом 27 января указа о приостановке приема сирийских беженцев.

Документ о приостановке на 120 дней программы размещения беженцев в США призван, по мнению представителей Белого дома, усилить эффективность в противодействии терроризму. Квота на 2017 финансовый год в нем установлена на уровне 50 тысяч человек, а приоритет в рассмотрении заявлений на соискание статуса беженца будет отдаваться религиозным меньшинствам, преследуемым в своих странах.

21 января сообщалось, что сразу же после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли страницы, посвященные правам ЛГБТ-сообщества, изменению климата и здравоохранению.

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