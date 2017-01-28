Эрдоган и Мэй обсудили итоги переговоров по Сирии в Астане
Британский премьер Тереза Мэй встретилась с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре.
Британский премьер Тереза Мэй встретилась с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре.
АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил на переговорах с
Мэй находится в Турции с однодневным официальным визитом.
«Наша цель — стратегическое партнерство. Мы обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, сотрудничество в рамках коалиции, переговоры в Астане и продолжение женевского процесса», — заявил Эрдоган журналистам по окончании встречи с Мэй.
В столице Казахстана Астане ранее состоялись переговоры делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей официального Дамаска при посредничестве
Эрдоган добавил, что на переговорах также затрагивались сотрудничество Турции и Великобритании в сфере
По словам Мэй, в ходе переговоров также затрагивалась проблема кипрского урегулирования. «Мы обсудили с президентом переговоры по Кипру и выразили желание, чтобы было достигнуто приемлемое для всех решение», — сказала она.
Мэй отметила, что во время попытки переворота 15 июля граждане Турции «защитили свою страну». «Но при расследовании произошедшего нужно следить за соблюдением прав человека и всегда действовать в рамках закона», — добавила британский премьер.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.