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17:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Эрдоган и Мэй обсудили итоги переговоров по Сирии в Астане

Британский премьер Тереза Мэй встретилась с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил на переговорах с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Анкаре договоренности по урегулированию сирийского конфликта, достигнутые в Астане, передает РИА Новости.

Мэй находится в Турции с однодневным официальным визитом.

«Наша цель — стратегическое партнерство. Мы обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, сотрудничество в рамках коалиции, переговоры в Астане и продолжение женевского процесса», — заявил Эрдоган журналистам по окончании встречи с Мэй.

В столице Казахстана Астане ранее состоялись переговоры делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей официального Дамаска при посредничестве стран-гарантов соглашения о перемирии в стране (Россия, Турция, Иран). На астанинской встрече впервые правительственная делегация и оппозиция сели за один стол переговоров, хотя прямого контакта без посредников так и не случилось.

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Эрдоган добавил, что на переговорах также затрагивались сотрудничество Турции и Великобритании в сфере военно-промышленного комплекса, энергетики и увеличения товарооборота между двумя странами. «Сейчас наш торговый оборот составляет 15,6 миллиарда долларов. Мы наметили цель довести эту цифру до 20 миллиардов долларов», — добавил турецкий лидер.

По словам Мэй, в ходе переговоров также затрагивалась проблема кипрского урегулирования. «Мы обсудили с президентом переговоры по Кипру и выразили желание, чтобы было достигнуто приемлемое для всех решение», — сказала она.

Мэй отметила, что во время попытки переворота 15 июля граждане Турции «защитили свою страну». «Но при расследовании произошедшего нужно следить за соблюдением прав человека и всегда действовать в рамках закона», — добавила британский премьер.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

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