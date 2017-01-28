Черныш: Украина контролирует ряд предприятий в ОРДЛО
Вадим Черныш рассказал, что Украина сохраняет контроль над рядом предприятий в ОРДЛО.
Вадим Черныш рассказал, что Украина сохраняет контроль над рядом предприятий в ОРДЛО.
Украина сохраняет контроль над активами госкомпаний «Укрзализныця» и «Укрэнерго», что остались на оккупированной территории Донбасса, а также над
По его словам, наличие в ОРДЛО украинской энергосистемы и предприятий демонстрируют отличие неконтролируемых территорий Донбасса от ситуации в Крыму.
«Это необходимо, если мы хотим, чтобы эти предприятия продолжали работать, экспортировать. А они не могут продать продукцию без подтверждения Украиной сертификата происхождения, это украинский товар. Сертификат так просто не получишь», — отметил Черныш.
Министерство также предоставило перечень украинских частных
ПАО «Енакиевский металлургический завод» (выпускает металлопродукцию непрерывнолитой заготовки, уголки, швеллеры, балки, профили для судно- и машиностроения, а также арматурный прокат для строительства);.
СП ОАО «Метален — сталь»;.
ЗАО «Макеевский металлургический завод» (продукция — чугун, сталь и ферросплавы).
Кроме того, это предприятия корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (7238 человек), среди
ПАО «Экоэнергия»;.
ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (выпускает металлургическую и коксовую продукцию).