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17:58 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Черныш: Украина контролирует ряд предприятий в ОРДЛО

Вадим Черныш рассказал, что Украина сохраняет контроль над рядом предприятий в ОРДЛО.

Источник: Telegraf.com.ua

Украина сохраняет контроль над активами госкомпаний «Укрзализныця» и «Укрэнерго», что остались на оккупированной территории Донбасса, а также над предприятиями-экспортерами «Метинвестхолдинга» и корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Об этом в интервью DT.UA рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, наличие в ОРДЛО украинской энергосистемы и предприятий демонстрируют отличие неконтролируемых территорий Донбасса от ситуации в Крыму.

«Это необходимо, если мы хотим, чтобы эти предприятия продолжали работать, экспортировать. А они не могут продать продукцию без подтверждения Украиной сертификата происхождения, это украинский товар. Сертификат так просто не получишь», — отметил Черныш.

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Министерство также предоставило перечень украинских частных предприятий-экспортеров, которые работают на неконтролируемых территориях (без уточнения объемов поставок продукции на экспорт). Это, в частности, предприятия группы компаний «Метинвестхолдинг» (6874 человека):

ПАО «Енакиевский металлургический завод» (выпускает металлопродукцию непрерывнолитой заготовки, уголки, швеллеры, балки, профили для судно- и машиностроения, а также арматурный прокат для строительства);.

СП ОАО «Метален — сталь»;.

ЗАО «Макеевский металлургический завод» (продукция — чугун, сталь и ферросплавы).

Кроме того, это предприятия корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (7238 человек), среди стран-импортеров которой — Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Египет, Колумбия, Литва, ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония. В частности, идет речь о ПАО «Алчевсккокс» (продукция: кокс доменный, кокс доменный из трамбуемой шихты, орешек коксовый, коксовая мелочь, а также сопроводительная продукция — бензол сырой каменноугольный, смола каменноугольная, кислота серная, аммоний сульфат коксохимического производства);.

ПАО «Экоэнергия»;.

ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (выпускает металлургическую и коксовую продукцию).

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