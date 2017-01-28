Черныш: Украина контролирует ряд предприятий в ОРДЛО

Украина сохраняет контроль над активами госкомпаний «Укрзализныця» и «Укрэнерго», что остались на оккупированной территории Донбасса, а также над предприятиями-экспортерами «Метинвестхолдинга» и корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Об этом в интервью DT.UA рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, наличие в ОРДЛО украинской энергосистемы и предприятий демонстрируют отличие неконтролируемых территорий Донбасса от ситуации в Крыму.

«Это необходимо, если мы хотим, чтобы эти предприятия продолжали работать, экспортировать. А они не могут продать продукцию без подтверждения Украиной сертификата происхождения, это украинский товар. Сертификат так просто не получишь», — отметил Черныш.