Финполиция заберет все функции по экономическим преступлениям, — Данилюк
Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства.
Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства.
Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства.
Об этом в эфире Громадського рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.
«Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе», — сказал он.
При этом Данилюк отметил, что новая финансовая полиция должна быть в подчинении исключительно министерства финансов.
«Потому что это финансовый блок, финансовая сфера. И, в принципе, так строится государство», — добавил он.
Как известно, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, который предусматривает создание Финансовой полиции и единого реестра НДС.