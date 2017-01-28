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18:18 (мск), источник: Капитал

Финполиция заберет все функции по экономическим преступлениям, — Данилюк

Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства.

Источник: Капитал

Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства.

Об этом в эфире Громадського рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе», — сказал он.

При этом Данилюк отметил, что новая финансовая полиция должна быть в подчинении исключительно министерства финансов.

«Потому что это финансовый блок, финансовая сфера. И, в принципе, так строится государство», — добавил он.

Как известно, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, который предусматривает создание Финансовой полиции и единого реестра НДС.

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