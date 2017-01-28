Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post

«Теряющая популярность The New York Times была неправа относительно меня с самого начала, сказав, что я проиграю предварительные выборы, а затем и всеобщие. Фейковые новости!», — написал он.

Трамп добавил, что публикации о нем в New York Times и The Washington Post иногда была столь лживыми, что газеты даже приносили извинения своим читателям.