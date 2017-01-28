Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post
Президент США Дональд Трамп раскритиковал в своем Twitter деятельность американских газет The New York Times и The Washington Post.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал в своем Twitter деятельность американских газет The New York Times и The Washington Post.
«Теряющая популярность The New York Times была неправа относительно меня с самого начала, сказав, что я проиграю предварительные выборы, а затем и всеобщие. Фейковые новости!», — написал он.
Трамп добавил, что публикации о нем в New York Times и The Washington Post иногда была столь лживыми, что газеты даже приносили извинения своим читателям.
Президент США назвал газеты «бесчестными», поскольку они заняли неправильную позицию по отношению к нему с самого начала и не планируют ее менять.
Ранее Белый дом раскритиковал некоторых представителей СМИ, чьи репортажи содержали «лживые» факты об инаугурации президента Дональда Трампа.
На счёт "зажима" прессы , могут даже не заикаться , Америка не та страна которая позволяет прессе всё , что угодно , правильнее надо сказать : позволяет , только то , что угодно власть предержащим , не более ... Остальное привилегия камикадзе , но жирные журналы таковыми не являются ...