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18:35 (мск), источник: RNS

Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в своем Twitter деятельность американских газет The New York Times и The Washington Post.

Источник: AP 2016
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«Теряющая популярность The New York Times была неправа относительно меня с самого начала, сказав, что я проиграю предварительные выборы, а затем и всеобщие. Фейковые новости!», — написал он.

Трамп добавил, что публикации о нем в New York Times и The Washington Post иногда была столь лживыми, что газеты даже приносили извинения своим читателям.

Президент США назвал газеты «бесчестными», поскольку они заняли неправильную позицию по отношению к нему с самого начала и не планируют ее менять.

Ранее Белый дом раскритиковал некоторых представителей СМИ, чьи репортажи содержали «лживые» факты об инаугурации президента Дональда Трампа.

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Трамп-пам-пам. Познаёт Америку!!))) Это вам не орать у себя в офисе: " Ты уволен!!"
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александр зыков
Первые звоночки к началу смены редколлегии , не поймут лёгких намёков , ответят деньгами , Трамп деньги любит и легко выкачает из "непокорных" изданий любую сумму ...
На счёт "зажима" прессы , могут даже не заикаться , Америка не та страна которая позволяет прессе всё , что угодно , правильнее надо сказать : позволяет , только то , что угодно власть предержащим , не более ... Остальное привилегия камикадзе , но жирные журналы таковыми не являются ...
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