Путин и Трамп начали телефонный разговор

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали запланированную телефонную беседу. Об этом сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

При этом он разместил фотографию, на которой в Овальном кабинете Белого дома запечатлены Трамп за рабочим столом, разговаривающий по телефону, а вокруг него — вице-президент США Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс и ключевой политический советник нового американского лидера Стивен Бэннон.