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20:35 (мск), источник: ТАСС

Путин и Трамп начали телефонный разговор

Разговор президента США с канцлером ФРГ Ангелой Меркель длился 45 минут.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали запланированную телефонную беседу. Об этом сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

При этом он разместил фотографию, на которой в Овальном кабинете Белого дома запечатлены Трамп за рабочим столом, разговаривающий по телефону, а вокруг него — вице-президент США Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс и ключевой политический советник нового американского лидера Стивен Бэннон.

Спайсер также уточнил, что телефонный разговор Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, предшествовавший беседе с Путиным, длился 45 минут.
Комментарии
21
эльшат мехтиев
Часа три...нашему не привыкать и по 4 часа "ниочём" говорить))
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эльшат мехтиев
Появление каждого нового градоначальника глуповцы встречали искренним ликованием. Еще в глаза не видя вновь назначенного правителя, они уже называют его «красавчиком» и «умницей», поздравляют друг друга и оглашают воздух восторженными восклицаниями. Обрушивающиеся же на них несчастья они воспринимают как нечто должное и о протесте даже не помышляют. «Мы люди привычные, - говорят они. - Мы претерпеть могим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить – мы и тогда противного слова не молвим!»
(Салтыков-Щедрин)
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дядя Коля
Ты не пристёгивайся к России - рылом не вышел.
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