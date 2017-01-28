Путин и Трамп начали телефонный разговор
Разговор президента США с канцлером ФРГ Ангелой Меркель длился 45 минут.
Разговор президента США с канцлером ФРГ Ангелой Меркель длился 45 минут.
ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали запланированную телефонную беседу. Об этом сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter
При этом он разместил фотографию, на которой в Овальном кабинете Белого дома запечатлены Трамп за рабочим столом, разговаривающий по телефону, а вокруг него —
Спайсер также уточнил, что телефонный разговор Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, предшествовавший беседе с Путиным, длился 45 минут.
(Салтыков-Щедрин)