Рогозин: ждем переезда в РФ украинских авиаконструкторов
Как заявил
Как заявил
КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В РФ приветствуют и ждут переезда украинских авиаконструкторов, которых готовы обеспечить работой и зарплатой. Об этом заявил
«Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, на Украине. Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла та идеология авиастроения, которая
Ранее сообщалось, что на базе производственного комплекса Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») в подмосковных Луховицах состоялась международная презентация новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35. Летные испытания истребителя начались в четверг. Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по случаю начала испытаний выразил надежду, что новый истребитель значительно усилит российскую армию, и что этот самолет имеет хороший экспортный потенциал.