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21:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Рогозин: ждем переезда в РФ украинских авиаконструкторов

Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, украинские авиаконструкторы и авиастроители не имеют сейчас никакой перспективы для работы в Киеве и, в целом, в Украине.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В РФ приветствуют и ждут переезда украинских авиаконструкторов, которых готовы обеспечить работой и зарплатой. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время осмотра самолета Ил-112 В на заводе ВАСО в Воронеже.

«Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, на Украине. Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла та идеология авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым, как единая неотрывная часть общей школы авиастроения Советского Союза», — сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что на базе производственного комплекса Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») в подмосковных Луховицах состоялась международная презентация новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35. Летные испытания истребителя начались в четверг. Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по случаю начала испытаний выразил надежду, что новый истребитель значительно усилит российскую армию, и что этот самолет имеет хороший экспортный потенциал.

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