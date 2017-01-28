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21:11 (мск), источник: РИА Новости

Путин провел телефонные переговоры с Трампом

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина завершился, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США.

Источник: AP 2016

Таким образом, разговор продолжался около 45 минут.

Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом.

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Во время беседы президентов в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в субботу вечером Путин и Трамп должны были провести телефонный разговор. По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значились в 12.00 местного времени (20.00 мск), присоединится вице-президент США Майк Пенс.

Ранее в субботу Дональд Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

РФ рассчитывает, что после вступления Трампа в должность президента США отношения Москвы и Вашингтона, которые, по мнению российских властей, при предыдущем президенте Бараке Обаме полностью деградировали, начнут улучшаться.

Комментарии
27
эльшат мехтиев
И побежали глуповцы с радостной вестью по всем городам и весям: Поговорили! Ой поговорили!!
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Сергей Зауглов
Хорошую фотку Путина подобрали для этой новости! Такая лживая , самодовольная и подленькая физиономия на ней!
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школа школа
Почему Песков не выполняет своих обязанностей? Вся патриотическая рать сожрала уже попкорн, а запить (залпом) нечем
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