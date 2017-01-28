Путин провел телефонные переговоры с Трампом

Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом.

Во время беседы президентов в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в субботу вечером Путин и Трамп должны были провести телефонный разговор. По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значились в 12.00 местного времени (20.00 мск), присоединится вице-президент США Майк Пенс.

Ранее в субботу Дональд Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

РФ рассчитывает, что после вступления Трампа в должность президента США отношения Москвы и Вашингтона, которые, по мнению российских властей, при предыдущем президенте Бараке Обаме полностью деградировали, начнут улучшаться.