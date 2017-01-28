Найем: В истории с Княжичами многое скрывается

В ситуации, связанной с трагедией в Княжичах, где при перестрелке погибли 5 правоохранителей, многое скрывается. Об этом в эфире ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на «112 Украина» заявил народный депутат Мустафа Найем.

«Я действительно считаю, что в истории с Княжичами многое скрывается. Это правда. Второй момент, при всем уважении к полицейским, потому что я работал и понимаю, мне кажется, что у любого начальника в этой ситуации есть выбор: или ты защищаешь систему, понимая точно, что эта система может угрожать безопасности, в том числе сотрудников, и общества, или ты защищаешь четко букву закона и факты, которые есть», — отметил парламентарий.

По его словам, ощущение того, что о трагедии в Княжичах «чего-то недоговаривали», было изначально.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что по результатам служебного расследования по делу о перестрелке между правоохранителями были уволены 8 человек. Глава МВД также отметил, что произошедшее в Княжичах стало результатом серьезной недоработки в планировании операции.

Ранее сообщалось о привлечении к дисциплинарной ответственности 20 человек по результатам служебного расследования.

Напомним, в поселке Княжичи Киевской обл. 4 декабря в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей. Официальная версия трагедии выглядит следующим образом: проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа. Расследование ведет ГПУ, все участники перестрелки отстранены от службы.