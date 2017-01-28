Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Киев: Россия может применить Берлинскую дивизию против Украины
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
21:39 (мск), источник: 112.ua

Найем рассказал, почему не участвовал в конкурсе на главу Нацполиции

Депутат также допустил, что в Украине может возникнуть нонсенс, когда глава Национальной полиции будет лучше владеть законодательством, чем генпрокурор.

Источник: 112.ua

Народный депутат Мустафа Найем подтвердил, что не против бы был возглавить Национальную полицию, однако не подался на соответствующий конкурс из-за несоответствия его критериям. Депутат был гостем ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на «112 Украина».

«Я сразу отказался, зная, что не соответствую критериям. Я просто на этом не пиарился, но почему-то все решили, что я баллотируюсь (на пост главы НПУ, — ред.)», — пояснил он.

Он также уточнил, каким именно критериям не соответствует. «Это, к сожалению глупая ситуация, поскольку у нас глава Нацполиции должен обладать юридическим образованием. Это спорный момент… Я учусь, но у меня нет юридического образования. Второй момент — это правовой стаж в области права. К сожалению, в Украине так прописан закон», — сказал Найем.

Депутат также допустил, что в Украине может возникнуть нонсенс, когда глава Национальной полиции будет лучше владеть законодательством, чем генпрокурор.

Как известно, нынешний генпрокурор Юрий Луценко не имеет юридического образования, а до вступления на должность главы ГПУ не имел стажа работы в органах прокуратуры.

Напомним, всего на конкурс подали 70 заявок, в тестировании приняли участие 43 кандидата. Конкурс является консультативным и проводится по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

Отметим, глава полиции Киева Андрей Крищенко, и. о. главы Нацполиции Вадим Троян и руководитель полиции Черниговской обл. Эдуард Алехин снялись с конкурса по собственному желанию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Переговоры Путина и Трампа длились 40 минут, - источник
Путин провел телефонные переговоры с Трампом
В РЖД озвучили пропускную способность дороги в обход Украины
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post
СМИ узнали о задержании ФСБ создателя сайта «Шалтай-Болтай»
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакия церкви
Магистр Мальтийского ордена подал в отставку
Спорт
Руссобиатлон. Как российские биатлонисты покорили Европу На чемпионате Европы завершились личные гонки. Россияне выиграли 4 старта из 6 и определили кандидатов на чемпионат мира
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь