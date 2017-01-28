Найем рассказал, почему не участвовал в конкурсе на главу Нацполиции
Депутат также допустил, что в Украине может возникнуть нонсенс, когда глава Национальной полиции будет лучше владеть законодательством, чем генпрокурор.
Депутат также допустил, что в Украине может возникнуть нонсенс, когда глава Национальной полиции будет лучше владеть законодательством, чем генпрокурор.
Народный депутат Мустафа Найем подтвердил, что не против бы был возглавить Национальную полицию, однако не подался на соответствующий конкурс
«Я сразу отказался, зная, что не соответствую критериям. Я просто на этом не пиарился, но
Он также уточнил, каким именно критериям не соответствует. «Это, к сожалению глупая ситуация, поскольку у нас глава Нацполиции должен обладать юридическим образованием. Это спорный момент… Я учусь, но у меня нет юридического образования. Второй момент — это правовой стаж в области права. К сожалению, в Украине так прописан закон», — сказал Найем.
Депутат также допустил, что в Украине может возникнуть нонсенс, когда глава Национальной полиции будет лучше владеть законодательством, чем генпрокурор.
Как известно, нынешний генпрокурор Юрий Луценко не имеет юридического образования, а до вступления на должность главы ГПУ не имел стажа работы в органах прокуратуры.
Напомним, всего на конкурс подали 70 заявок, в тестировании приняли участие 43 кандидата. Конкурс является консультативным и проводится по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.
Отметим, глава полиции Киева Андрей Крищенко, и. о. главы Нацполиции Вадим Троян и руководитель полиции Черниговской обл. Эдуард Алехин снялись с конкурса по собственному желанию.