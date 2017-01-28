Найем рассказал, почему не участвовал в конкурсе на главу Нацполиции

Народный депутат Мустафа Найем подтвердил, что не против бы был возглавить Национальную полицию, однако не подался на соответствующий конкурс из-за несоответствия его критериям. Депутат был гостем ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на «112 Украина».

«Я сразу отказался, зная, что не соответствую критериям. Я просто на этом не пиарился, но почему-то все решили, что я баллотируюсь (на пост главы НПУ, — ред.)», — пояснил он.

Он также уточнил, каким именно критериям не соответствует. «Это, к сожалению глупая ситуация, поскольку у нас глава Нацполиции должен обладать юридическим образованием. Это спорный момент… Я учусь, но у меня нет юридического образования. Второй момент — это правовой стаж в области права. К сожалению, в Украине так прописан закон», — сказал Найем.

Депутат также допустил, что в Украине может возникнуть нонсенс, когда глава Национальной полиции будет лучше владеть законодательством, чем генпрокурор.

Как известно, нынешний генпрокурор Юрий Луценко не имеет юридического образования, а до вступления на должность главы ГПУ не имел стажа работы в органах прокуратуры.

Напомним, всего на конкурс подали 70 заявок, в тестировании приняли участие 43 кандидата. Конкурс является консультативным и проводится по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

Отметим, глава полиции Киева Андрей Крищенко, и. о. главы Нацполиции Вадим Троян и руководитель полиции Черниговской обл. Эдуард Алехин снялись с конкурса по собственному желанию.