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21:48 (мск), источник: РИА Новости

Суверенный совет Мальтийского ордена принял отставку магистра Фестинга

РИМ, 28 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Суверенный совет (правительство) Мальтийского ордена на внеочередном заседании, состоявшемся в субботу вечером в Палаццо Маджистрале в Риме, принял отставку великого магистра Мэтью Фестинга, сообщил РИА Новости источник в штаб-квартире этого старейшего из действующих в мире рыцарских орденов.

Источник: AP 2016
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«Суверенный совет принял отставку великого магистра Фестинга и горячо поблагодарил его за службу на благо Мальтийского ордена в последние девять лет», — сказал собеседник агентства.

В минувший вторник Фестинг побывал в Ватикане на личной аудиенции у папы Римского Франциска, в ходе которой подал в отставку по настоянию главы Римско-католической церкви. В среду служба печати Святого престола официально уведомила о том, что 25 января понтифик принял отставку великого магистра.

Тем не менее, согласно статье 16 конституции Суверенного Мальтийского ордена, великий магистр, который избирается на эту должность пожизненно, должен передать вопрос о своей отставке на рассмотрение Суверенного совета, заседание которого было созвано в субботу.

В итоге правительство ордена официально приняло отставку Фестинга, о чем в ближайшее время сообщат папе Франциску и главам 106 государств, с которыми Суверенный Мальтийский орден поддерживает дипломатические отношения. Согласно конституции временное управление орденом взял на себя великий командор Людвиг Хоффман фон Румерштайн. Он будет исполнять обязанности главы ордена вплоть до избрания нового великого магистра.

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Кроме того, Суверенный совет отменил указы, подписанные Фестингом за последние два месяца, начиная с распоряжения об отстранении от должности великого канцлера Альбрехта Фрайхерра фон Безелагера. Таким образом, Безелагер в субботу вновь занял один из важнейших постов в иерархии Мальтийского ордена. Такое решение было продиктовано специальным посланием, которое в минувшую среду направил руководству и членам Мальтийского ордена госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. В этом документе указывалось, в частности, что все указы, подписанные Фестингом, начиная с 6 декабря, являются «ничтожными и недействительными».

Вопрос об отставке Фестинга возник в связи с серьезными разногласиями между Мальтийским орденом и Святым престолом, первоначальной причиной которых как раз и стала фигура великого канцлера Безелагера. В конце 2016 года ему было вменено в вину согласие на раздачу контрацептивных средств в ходе одной из гуманитарных миссий ордена в Африке, что противоречит линии Римско-католической церкви. Глава правительства ордена категорически отверг эти претензии, объяснив, что ничего не знал об этих действиях одной из неправительственных организаций, сотрудничающих с орденом. Тем не менее, в начале декабря Фестинг в ходе специальной аудиенции предложил великому канцлеру уйти в отставку. Безелагер отказался это сделать, но все-таки был лишен своих полномочий.

В итоге Ватикан создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств, связанных с нынешней ситуацией в ордене. Однако неожиданно это вызвало исключительно резкую реакцию со стороны Фестинга, который недвусмысленно напомнил Святому престолу о суверенности ордена, который имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы, а также поддерживает дипломатические отношения со 106 государствами. Фактически Фестинг отказался признать полномочия папской комиссии, что вызвало жесткую ответную реакцию Святого престола и в итоге привело к отставке самого великого магистра.

Ватикан также уведомил членов Мальтийского ордена о том, что Франциск вскоре назначит специального «папского делегата», задачей которого станет «духовное обновление ордена». На сегодняшнем заседании Суверенного совета его члены обязались тесно сотрудничать с «папским делегатом», когда он будет назначен.

Мальтийский орден (Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты) был основан в 1099 году крестоносцами в Иерусалиме. После захвата мусульманами Святой Земли они перебрались на Родос, а затем обосновались на Мальте. Великим магистром и протектором мальтийских рыцарей был российский император Павел I. В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме.

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