Губернатор Одесской области реорганизует штат администрации

Штат ОГА, согласно распоряжению Степанова № 319/А-2017, увеличен до 528 специалистов — на 89 человек больше, чем было в ОГА за предыдущего руководства. В частности, восстановлено Управление аграрной политики, Управление коммуникаций и информационной политики и Департамент социальной и семейной политики (раньше был Департамент здравоохранения и социальной политики). Два структурных подразделения: Департамент «Агентство по вопросам инвестиций и развития» и Департамент развития инфраструктуры и ЖКХ — переименованы соответственно в Управление инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества и Департамент ЖКХ и энергоэффективности.

В новом штатном расписании появилось Управление туризма, рекреации и курортов, также будут функционировать Департамент экономической политики и стратегического планирования, Департамент здравоохранения, Управление градостроения и архитектуры, Отдел охраны культурного наследия и Отдел координации админуслуг и информатизации, Сектор предупреждения и выявления коррупции и т. п.

По существу изданием распоряжения о реорганизации ОГА Степанов предпринял шаг к постепенному восстановлению структуры подразделений Одесской облгосадминистрации, которая существовала до прихода в ОГА его предшественника.