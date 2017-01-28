Губернатор Одесской области реорганизует штат администрации
Новый губернатор Одесской области расширяет штат администрации.
Новый губернатор Одесской области расширяет штат администрации.
Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов распорядился реорганизовать структуру департаментов и управлений ОГА, нарастив общее количество государственных служащих.
Штат ОГА, согласно распоряжению Степанова № 319/А-2017, увеличен до 528 специалистов — на 89 человек больше, чем было в ОГА за предыдущего руководства. В частности, восстановлено Управление аграрной политики, Управление коммуникаций и информационной политики и Департамент социальной и семейной политики (раньше был Департамент здравоохранения и социальной политики). Два структурных подразделения: Департамент «Агентство по вопросам инвестиций и развития» и Департамент развития инфраструктуры и ЖКХ — переименованы соответственно в Управление инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества и Департамент ЖКХ и энергоэффективности.
В новом штатном расписании появилось Управление туризма, рекреации и курортов, также будут функционировать Департамент экономической политики и стратегического планирования, Департамент здравоохранения, Управление градостроения и архитектуры, Отдел охраны культурного наследия и Отдел координации админуслуг и информатизации, Сектор предупреждения и выявления коррупции
По существу изданием распоряжения о реорганизации ОГА Степанов предпринял шаг к постепенному восстановлению структуры подразделений Одесской облгосадминистрации, которая существовала до прихода в ОГА его предшественника.