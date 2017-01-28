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22:44 (мск), источник: Ipress.ua

Праздники не отменят, только некоторые выходные дни, — Владимир Вятрович

Директор Института нацпамяти Владимир Вятрович объяснил ситуацию с «отменой» праздников 1 Мая и 8 марта.

Источник: Ipress.ua

Предложение Института национальной памяти заключается в том, чтобы отменить несколько выходных дней, а не празднование государственных праздников.

Об этом в кулуарах Х Форума «Украина-Европа» сообщил директор Института нацпамяти Владимир Вятрович, пишет Lb.ua со ссылкой на польское издание WSCHODNIK.PL.

«В Украине очень много выходных дней. И это сдерживает развитие страны. Мы готовим законопроект, в котором предлагаем упорядочить украинский календарь. Первое наше предложение: не переносить выходные, если они приходятся на субботу-воскресенье. Второе — отменить как выходные дни 1—2 мая и 8 марта. И Международный день труда, и Международный женский день останутся, но они не будут выходными. Ведь в большинстве стран, где отмечается 1 мая, он не является выходным. И уже определенно нет выходного 2 мая. 8 марта — этот день является выходным только во многих постсоветских и африканских странах», — пояснил Вятрович.

Он также отметил, что будет предлагать перенести выходной день с 9 мая на 8 и праздновать День памяти и примирения со всей Европой, а 9 мая останется Днем победы над нацизмом.

Кроме того, по словам Вьятровича, Институт предложит ввести новый праздник — День семьи, — который, скорее всего, придется на вторую пятницу сентября.

На своей странице в Facebook Вятрович подробно объяснил, что именно планируется отменить.

К ним относятся Международный женский день (8 марта), День международной солидарности трудящихся (1—2 мая) и День победы над нацизмом (9 мая).

Зато выходными станут 9 марта (день рождения Шевченко), 8 мая (День памяти и примирения), и вторая пятница октября (День семьи).

Кроме того, предлагается отменить практику переноса выходного на понедельник, если праздник приходится на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи).

Сейчас в Украине 11 государственных праздников и 12 выходных, поскольку День труда отмечается два дня. Если праздник приходится на выходной день, то украинцы отдыхают и следующий рабочий день. Кроме того, есть два праздничных цикла — новогодний и майский, каждый из которых может длиться до недели.

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