Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Трампом
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи.
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи.
Об этом сообщила вечером в субботу, 28 января,
Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям
Лидеры двух стран отметили в качестве приоритета необходимость борьбы с международным терроризмом и договорились о налаживании координации российских и американских военных с целью разгрома «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и других террористических группировок, действующих в Сирии.