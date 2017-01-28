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23:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи.

Источник: Reuters

Об этом сообщила вечером в субботу, 28 января, пресс-служба Кремля.

Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям
Пресс-служба Кремля

Лидеры двух стран отметили в качестве приоритета необходимость борьбы с международным терроризмом и договорились о налаживании координации российских и американских военных с целью разгрома «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и других террористических группировок, действующих в Сирии.

Комментарии
8
Yarik
Молодцы
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Геннадий
Раскрыл ,что ничего не раскрыл
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Сергей Саморуков
" Мы были оба ..Я - у аптеки , а я кино встречала Вас .Так что же завтра ? НА том же месте в тот же час.."
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