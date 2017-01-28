Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Трампом

Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям

Пресс-служба Кремля