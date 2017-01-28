Путин и Трамп обсудили кризис в Украине и восстановление торговых связей
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили среди прочего ситуацию в Украине. Об этом сообщила в субботу, 28 января,
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили среди прочего ситуацию в Украине. Об этом сообщила в субботу, 28 января,
«Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке,
При этом в разговоре выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом.
«Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии», — отметили в
Также стороны подчеркнули важность «восстановления взаимовыгодных
«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам», — заявили в Кремле.
Президенты договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.
Как сообщал НБН, кроме разговора с Владимиром Путиным, Дональд Трамп пообщался сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель,