Путин и Трамп обсудили кризис в Украине и восстановление торговых связей

При этом в разговоре выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом.

«Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям», — говорится в сообщении.

Порошенко: Украина может рассчитывать на поддержку США во время президентства Трампа

«Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии», — отметили в пресс-службе.

Также стороны подчеркнули важность «восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений».

«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам», — заявили в Кремле.

Президенты договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.