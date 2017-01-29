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03:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС

Премьер Баварии Хорст Зеехофер заявил, что Христианско-социальный союз заинтересован в сильном канцлере.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер Германии Ангела Меркель может рассчитывать на полную поддержку со стороны младшего партнера по коалиции — Христианско-социального союза (ХСС) — в предвыборной гонке. Об этом заявил глава ХСС, премьер Баварии Хорст Зеехофер в опубликованном сегодня интервью газете Bild am Sonntag.

Мы заинтересованы в сильном канцлере. С Ангелой Меркель ХСС может реализовать большинство своих идей», — сказал он. «Даже если и есть разногласия по вопросу квот (на беженцев), совпадение интересов с канцлером в остальном преобладает. Это все оправдывает то, что мы вместе вступаем в предвыборную гонку
Хорст Зеехоферпремьер Баварии
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Баварский премьер подтвердил, что в начале февраля состоится «примирительная» встреча руководства обеих партий для преодоления существующих разногласий. «После нее Ангела Меркель станет единым кандидатом в канцлеры от ХСС и ХДС», — заверил он. «Мы хотим и должны встретиться, поскольку возникла новая внутриполитическая ситуация и весь мир находится на пороге перемен», — добавил Зеехофер.

Одновременно он подчеркнул, что его партия не намерена уступать в вопросе введения четко установленных квот на прием беженцев. «Мы не отступим от нашей позиции, поскольку считаем ее правильной. Наряду с общей с ХДС предвыборной программой будет создан план для Баварии, в котором будет ясно сказано о квотах», — сообщил глава земельного правительства. «После победы блока (ХДС/ХСС) на выборах мы в ходе переговоров о создании коалиции побеспокоимся о том, чтобы наше требование было осуществлено», — подчеркнул Зеехофер, в очередной раз отметив, что «без квот не будет коалиции с ХСС».

Христианско-социальный союз продолжает настаивать на том, чтобы ФРГ не принимала более 200 тыс. мигрантов в год. ХДС отвергает это требование.

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