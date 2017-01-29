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03:39 (мск), источник: Интерфакс

В аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке начались протесты из-за задержаний мигрантов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU — В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом Дональда Трампа, запретившим въезд в страну для граждан семи мусульманских государств, передает в субботу NBC New York.

Источник: Reuters

Более трехсот демонстрантов собрались в зоне прилета терминала 4, скандируя: «Нет страху, нет ненависти, беженцам здесь рады!» Некоторые призывают объявить импичмент президенту и депортировать его супругу.

К протесту также присоединился профсоюз работников такси Нью-Йорка, отказавшись забирать пассажиров из терминала, где происходили задержания. В твиттере сообщества опубликована фотография совершенно пустой парковки рядом с аэропортом.

Между тем, ABC Newc сообщает о нападении на мусульманку, которая является сотрудницей аэропорта. Бизнесмен из Массачусетса подошел к женщине, одетой в хиджаб, и ударил ее ногой, сказав: «Трамп здесь, он избавится от всех вас!» После чего мужчина встал на колени, подражая выполнению намаза, и стал выкрикивать нецензурную брань. Нападавшего арестовали, ему уже предъявлено обвинение в нападении на почве ненависти и расовой дискриминации.

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