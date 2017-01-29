В аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке начались протесты из-за задержаний мигрантов

Между тем, ABC Newc сообщает о нападении на мусульманку, которая является сотрудницей аэропорта. Бизнесмен из Массачусетса подошел к женщине, одетой в хиджаб, и ударил ее ногой, сказав: «Трамп здесь, он избавится от всех вас!» После чего мужчина встал на колени, подражая выполнению намаза, и стал выкрикивать нецензурную брань. Нападавшего арестовали, ему уже предъявлено обвинение в нападении на почве ненависти и расовой дискриминации.