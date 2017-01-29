В аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке начались протесты из-за задержаний мигрантов
Москва. 29 января. INTERFAX.RU — В аэропорту имени Джона Кеннеди в
Москва. 29 января. INTERFAX.RU — В аэропорту имени Джона Кеннеди в
Более трехсот демонстрантов собрались в зоне прилета терминала 4, скандируя: «Нет страху, нет ненависти, беженцам здесь рады!» Некоторые призывают объявить импичмент президенту и депортировать его супругу.
К протесту также присоединился профсоюз работников такси
Между тем, ABC Newc сообщает о нападении на мусульманку, которая является сотрудницей аэропорта. Бизнесмен из Массачусетса подошел к женщине, одетой в хиджаб, и ударил ее ногой, сказав: «Трамп здесь, он избавится от всех вас!» После чего мужчина встал на колени, подражая выполнению намаза, и стал выкрикивать нецензурную брань. Нападавшего арестовали, ему уже предъявлено обвинение в нападении на почве ненависти и расовой дискриминации.