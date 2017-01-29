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03:24 (мск), источник: РИА Новости

Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новый тон, новые надежды

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу провели первый разговор по телефону с момента инаугурации американского лидера. Они обсудили широкий круг актуальных проблем в международных и двусторонних отношениях и продемонстрировали «настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе».

Источник: Reuters

Столь ожидавшаяся беседа двух лидеров, поводом для которой стало поздравление со вступлением Трампа в должность, во многом оправдала ожидания и дала основания надеяться, что кризис в российско-американских отношениях будет преодолен. Российский президент упомянул о 200-летней истории отношений между странами и борьбе с общим врагом в обе мировые войны. Теперь в Москве рассчитывают вновь объединиться против нового общего врага — терроризма. При прежней администрации США этого сделать так и не удалось, несмотря на многочисленные предложения России.

От Сирии до Украины

Значительную часть беседы, по сообщению Кремля, президенты посвятили ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом.

Выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГ (“Исламское государство”, запрещена в США, России и других странах) и других террористических группировок в Сирии

Российский лидер также напомнил, что «наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнёра в борьбе с международным терроризмом». ​

Помимо этого президенты обсудили положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.

Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям

Восстановление торговых связей

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В официальном релизе Кремля ожидаемо не упоминаются антироссийские санкции, введенные США в связи с ситуацией на Украине и в Крыму — в Москве не раз подчеркивали, что не намерены первыми поднимать этот вопрос, поскольку не российская сторона была инициатором ограничительных мер.

Однако в сообщении отмечается, что Путин и Трамп подчеркнули «важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений».

Тем самым российскому и американскому бизнесу дается сигнал, что власти будут приветствовать деловые контакты. Однако, разумеется, они будут серьезно затруднены, пока действуют санкции.

Впрочем, если Трамп действительно намерен развивать экономические отношения с Россией, в его полномочиях отменить их путем подписания соответствующих указов.

Ряд членов конгресса США, настроенных против такого сближения, в частности сенатор Джон Маккейн, уже заявили, что будут добиваться в этом случае принятия специальных законов, закрепляющих санкции против России.

Отдельно стоит обратить внимание на «человеческий аспект», который не часто встречается в официальных релизах (на это позднее обратили внимание и опрошенные РИА Новости эксперты).

Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам

Президенты условились поддерживать регулярные личные контакты, а также дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Взгляд из Вашингтона

Сообщение пресс-службы Белого дома по итогам состоявшегося разговора появилось лишь спустя несколько часов после сообщения Кремля и было гораздо короче. Однако в нем была дана четкая оценка первых с момента вступления Трампа в должность переговоров с российским лидером.

«Этот положительный звонок стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес

Согласно его сообщению, разговор длился около часа и касался тем «от взаимного сотрудничества в борьбе с ИГ до усилий в совместной работе по достижению мира во всем мире, включая Сирию».

Темы Украины и восстановления торгово-экономических отношений в американском релизе не упоминаются.

Новый тон

В российском парламенте уже с воодушевлением прокомментировали состоявшийся разговор.

Нынешний разговор должен был вернуть в российско-американский диалог содержание и смысл. Судя по всему, это и произошло
Константин Косачевглава международного комитета Совфеда

По его словам, набор обсужденных тем — широчайший, затронута практически вся актуальная повестка дня двусторонних отношений. «Хочется надеяться, что за немногословным перечислением затронутых вопросов — обоюдная, а не только наша заинтересованность выйти на новый формат взаимоотношений — партнерства, а не соперничества», — сказал он, отметив, что «при прежнем президенте США такого комментария (Кремля) быть бы уже просто не могло».

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В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает, что стремление РФ и США к совместной борьбе с международным терроризмом может привести к созданию широкой антитеррористической коалиции в Сирии.

Примечательно, что позднее в субботу Трамп дал Пентагону указание искать новых союзников в деле борьбы с ИГ, помимо союзников созданной при предыдущем президенте США коалиции.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сказал, что Трампа отличает внеблоковое мышление и он строит с Россией партнерские отношения. Сенатор полагает, что подобный подход к решению международных вопросов Трамп будет демонстрировать и дальше, поскольку он прагматик и для него важнее именно американские интересы.

Председатель совета директоров Фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что в отношениях России и США задан новый тон на вывод их из кризиса.

«Очевидно, что в отношениях задан новый тон. Даже в традиционно обтекаемых пресс-релизах по итогам разговора чувствуется реальное взаимное стремление вывести отношения из того крайне печального состояния, в котором они оказались при администрации Обамы», — сказал эксперт РИА Новости.

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