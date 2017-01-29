Трамп поручил найти новых партнеров для борьбы с ИГ

В меморандуме говорится, что в течение 30 дней министр обороны США совместно с профильными службами должен разработать предварительный проект плана победы над ИГ. План должен включать в себя комплексную стратегию победы над террористами, публичную дипломатию, «информационные операции и киберстратегии для изоляции и делигитимации ИГ и ее радикальной исламистской идеологии», отмечается в меморандуме.

«(В плане должна быть, — Газета.Ru) идентификация новых партнеров по коалиции в борьбе против ИГ и политики, направленной на расширение прав и возможностей партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и аффилированными с ней лицами», — указано в документе.

Также Трамп поручил разработать механизмы для лишения ИГ финансовой поддержки.

Ранее сообщалось, что Трамп поручит Объединенному комитету начальников штабов США составить тактический план для разгрома террористической организации «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.