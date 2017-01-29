Берлускони обвиняют в подкупе свидетелей по делу Руби

Суд изначально был перенесен с 3 октября на 15 декабря прошлого года в связи с проблемами со здоровьем Берлускони, а затем отложен до весны.

Согласно материалам прокуратуры, Берлускони обвиняется в подкупе свидетелей предыдущих процессов, в результате которых он был полностью оправдан. Сообщается, что за молчание 22 человек, которые присутствовали на его вилле во время вечеринок, Берлускони заплатил около 10 млн евро.

По данным следствия, половина этой суммы досталась марокканской танцовщице Кариме эль-Махруг по прозвищу Руби, которой не было 18 лет на момент предполагаемых интимных отношений с политиком. Сам Берлускони на суде отрицал сексуальную связь с Руби и другими девушками.

Летом 2013 года суд в Милане приговорил политика к семи годам тюремного заключения, признав его виновным в склонении к проституции несовершеннолетних и использовании служебного положения. Год спустя апелляционный суд полностью оправдал Берлускони и отменил все назначенные наказания в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления.

В ноябре 2015 года прокуроры начали новое расследование в отношении политика и его адвокатов по подозрению в выплате денежных средств за молчания девушек. Все материалы обвинения были основаны на прослушке разговоров самого Берлускони и людей из его окружения, а также предполагаемых проституток.

80-летний Берлускони, которыя является лидером партии «Вперед, Италия», также ожидает решения Европейского суда по правам человека по апелляции на запрет на участие в государственной деятельности, введенный после приговора по делу о налоговых махинациях в его компании Mediaset.