Федеральный суд в Нью-Йорке приостановил действие иммиграционного указа Трампа
Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Федеральный окружной суд Восточного округа
Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Федеральный окружной суд Восточного округа
Постановление суда основано на жалобе, поданной Американским союзом гражданских свобод от лица двух граждан Ирака, которых задержали по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди в
Суд удовлетворил их жалобу, постановив, что все граждане, прибывшие в США с действующей визой, могут въехать и временно остаться в стране. По оценкам юристов, это решение коснется
Ранее сообщалось о 27 гражданах мусульманских стран, задержанных или высланных в связи с указом Трампа. В аэропорту имени Джоне Кеннеди в
Запрет на въезд в США коснулся выходцев из семи государств — Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.