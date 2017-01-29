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05:41 (мск), источник: Интерфакс

Федеральный суд в Нью-Йорке приостановил действие иммиграционного указа Трампа

Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка приостановил действие указа Трампа о запрете на въезд в страну гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением, сообщает в субботу The Verge.

Источник: AP 2016

Постановление суда основано на жалобе, поданной Американским союзом гражданских свобод от лица двух граждан Ирака, которых задержали по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. У обоих были действующие визы, однако во въезде им отказали. Один из них, Хамид Халид Дарвиш, в течение десяти лет работал на американскую армию переводчиком в Ираке. Через некоторое время после задержания его отпустили. Второй истец — Хайдер Самир Абдулхалик Алшави, его жена и сын также работали в Ираке по контракту с США, а сейчас проживают в Хьюстоне.

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Суд удовлетворил их жалобу, постановив, что все граждане, прибывшие в США с действующей визой, могут въехать и временно остаться в стране. По оценкам юристов, это решение коснется одной-двух сотен пассажиров во всех аэропортах страны.

Ранее сообщалось о 27 гражданах мусульманских стран, задержанных или высланных в связи с указом Трампа. В аэропорту имени Джоне Кеннеди в Нью-Йорке начались масштабные акции протеста. При этом президент заявил, что иммиграционный указ работает «очень хорошо».

Запрет на въезд в США коснулся выходцев из семи государств — Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Комментарии
1
Альберт Кучуков
Ограничить надо,но очень продуманно,ведь для таких нет никаких преград,и они везде устанавливают свои порядки.Как остановить беженцев?Перебить ИГИЛОВЦЕВ под корень,но это кому то не выгодно,-политика-сомое гнилое болото
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