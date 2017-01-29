Законопроекты о языке и Донбассе не пройдут парламент — Найем

«У меня нет ощущения, что эти законы пройдут парламент», — сказал народный депутат в эфире телеканала «112 Украина».

«У меня смешанные чувства, поскольку с одной стороны я действительно верю и думаю, что государство должно защищать свой родной язык. Но мне кажется, законы, которые предписывают людям разговаривать на каком-то языке… ко мне подходили подписывать этот закон, я задал им простой вопрос: «Ребята, у нас библиотеки закупают 80% фонда русской литературы. Давайте выделим деньги и будем помогать украинским авторам издавать украинские книги… Я хотел бы, как политик, чтобы увидели конкретные статьи расходов, что вот тут на библиотеки мы тратим миллиарды гривен в год и только украинская литература закупается…», — отметил Найем.