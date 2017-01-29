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10:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Законопроекты о языке и Донбассе не пройдут парламент — Найем

Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем сомневается, что поданные в парламент законопроекты о Донбассе и о регулировании языковой сферы будут приняты Верховной Радой.

Источник: "РИА Новости" Украина

«У меня нет ощущения, что эти законы пройдут парламент», — сказал народный депутат в эфире телеканала «112 Украина».

«У меня смешанные чувства, поскольку с одной стороны я действительно верю и думаю, что государство должно защищать свой родной язык. Но мне кажется, законы, которые предписывают людям разговаривать на каком-то языке… ко мне подходили подписывать этот закон, я задал им простой вопрос: «Ребята, у нас библиотеки закупают 80% фонда русской литературы. Давайте выделим деньги и будем помогать украинским авторам издавать украинские книги… Я хотел бы, как политик, чтобы увидели конкретные статьи расходов, что вот тут на библиотеки мы тратим миллиарды гривен в год и только украинская литература закупается…», — отметил Найем.

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Законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, зарегистрирован в Верховной Раде. Как отмечается на сайте Рады, его авторами являются 33 депутата из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания.

Документом предусматривается отмена закона «Об основах государственной языковой политики», принятого в 2012 году.

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