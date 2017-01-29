Законопроекты о языке и Донбассе не пройдут парламент — Найем
Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем сомневается, что поданные в парламент законопроекты о Донбассе и о регулировании языковой сферы будут приняты Верховной Радой.
Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем сомневается, что поданные в парламент законопроекты о Донбассе и о регулировании языковой сферы будут приняты Верховной Радой.
«У меня нет ощущения, что эти законы пройдут парламент», — сказал народный депутат в эфире телеканала «112 Украина».
«У меня смешанные чувства, поскольку с одной стороны я действительно верю и думаю, что государство должно защищать свой родной язык. Но мне кажется, законы, которые предписывают людям разговаривать на
Законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, зарегистрирован в Верховной Раде. Как отмечается на сайте Рады, его авторами являются 33 депутата из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех
Документом предусматривается отмена закона «Об основах государственной языковой политики», принятого в 2012 году.