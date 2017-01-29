Во Владивостоке обсудили меню ВЭФ
Состоялось рабочее совещание по вопросу «Об организации питания участников и гостей Восточного экономического форума (2017)».
Состоялось рабочее совещание по вопросу «Об организации питания участников и гостей Восточного экономического форума (2017)».
25 января на площадке департамента лицензирования и торговли Приморского края состоялось рабочее совещание по вопросу «Об организации питания участников и гостей Восточного экономического форума (2017)» под руководством директора департамента Коваль Е. Б., сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В рабочем совещании приняли участие заместитель руководителя дирекции социальных проектов фонда «Росконгресс» Мудрикова А. Б., заместитель руководителя директора Восточного экономического форума по развитию Яковенко М. Б., заместитель главы города Владивостока Зубова Н. Б., представители департамента лицензирования и торговли Приморского края.
От Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю на совещании присутствовала начальник отдела надзора по гигиене питания Лаухина Г. Г.
В ходе совещания участниками были подведены итоги проведения Восточного экономического форума, состоявшегося в 2016 году, и определены мероприятия по его организации и проведению в 2017 году в рамках исполнения протокола заседания Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума (2017) от