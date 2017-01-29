Во Владивостоке обсудили меню ВЭФ

25 января на площадке департамента лицензирования и торговли Приморского края состоялось рабочее совещание по вопросу «Об организации питания участников и гостей Восточного экономического форума (2017)» под руководством директора департамента Коваль Е. Б., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

В рабочем совещании приняли участие заместитель руководителя дирекции социальных проектов фонда «Росконгресс» Мудрикова А. Б., заместитель руководителя директора Восточного экономического форума по развитию Яковенко М. Б., заместитель главы города Владивостока Зубова Н. Б., представители департамента лицензирования и торговли Приморского края.

От Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю на совещании присутствовала начальник отдела надзора по гигиене питания Лаухина Г. Г.