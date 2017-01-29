Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Как защитить грудь от рака и других болезней
Стала известна причина массовой драки в центре столицы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Киев: Россия может применить Берлинскую дивизию против Украины
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
09:06 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстан и Латвия обсудили введение безвизового режима

Казахстан и Латвия обсудили введение безвизового режима и прямые авиасообщения между странами, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщается на сайте Рижской думы. Обсуждение состоялось в ходе встречи посла РК в Латвии Бауржана Мухамеджанова с председателем комитета городского развития Максимом Толстым и предпринимателями.

«Главной темой встречи стало обсуждение введения безвизового режима и обеспечение прямых рейсов между двумя странами. В ходе дискуссии было отмечено, что это имеет важное значение для содействия торговле и привлечения туристов. Главное, что представляет интерес для латвийских предпринимателей — это сотрудничество в сфере торговли. Казахстан богат полезными ископаемыми и ресурсами, имеет хорошо развитую химическую промышленность, а в Латвии, в свою очередь, есть передовые технологии», — говорится в сообщении.

Посол Казахстана в Латвии, который является представителем и в других странах Балтии, признал, что Литва более активна в бизнесе. В свою очередь, Толстой отметил, что у Латвии в Казахстане только 53 представительства, тем временем как у Литвы — 200.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бой с Головкиным будет тяжелым – британский боксер
Cуд в Нью-Йорке приостановил действие указа Трампа о мигрантах
Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новые надежды
Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС
Обладателям грин-карт из семи стран запрещен въезд в США
Трамп поручил найти новых партнеров для борьбы с ИГ
Фигурист Ковтун завоевал серебро чемпионата Европы
У побережья Малайзии пропало судно с китайскими туристами
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь