Казахстан и Латвия обсудили введение безвизового режима

Об этом сообщается на сайте Рижской думы. Обсуждение состоялось в ходе встречи посла РК в Латвии Бауржана Мухамеджанова с председателем комитета городского развития Максимом Толстым и предпринимателями.

«Главной темой встречи стало обсуждение введения безвизового режима и обеспечение прямых рейсов между двумя странами. В ходе дискуссии было отмечено, что это имеет важное значение для содействия торговле и привлечения туристов. Главное, что представляет интерес для латвийских предпринимателей — это сотрудничество в сфере торговли. Казахстан богат полезными ископаемыми и ресурсами, имеет хорошо развитую химическую промышленность, а в Латвии, в свою очередь, есть передовые технологии», — говорится в сообщении.

Посол Казахстана в Латвии, который является представителем и в других странах Балтии, признал, что Литва более активна в бизнесе. В свою очередь, Толстой отметил, что у Латвии в Казахстане только 53 представительства, тем временем как у Литвы — 200.