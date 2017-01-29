Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Депрессия может провоцировать рак
Российское село, прославившееся на весь мир невероятными морозами
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Киев: Россия может применить Берлинскую дивизию против Украины
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
11:18 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске 70% преступлений раскрываются оперативно

Начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков в интервью агентству «Минск-Новости» заявил, что внимательно следит за комментариями в интернете, которые касаются критики столичной милиции и его лично.

Источник: Ежедневник.by

По мнению Барсукова, большинство претензий безосновательны, пишут Naviny.by.

«Требуем навести порядок в увеселительных ночных заведениях — упрекают чуть ли не в расизме. Наводим порядок во дворах и убираем оттуда любителей выпить и похулиганить — обвиняют в предвзятом отношении к этой категории граждан, — заявил он. — В то же время никто не хочет жить по соседству с пьяницей и дебоширом, который не дает спокойной жизни окружающим, постоянно собирается с собутыльниками около подъезда, шумит, пристает к прохожим, справляет естественную нужду на лестничной площадке и в лифте. Что плохого в том, если его на год изолируют? Причем не просто изолируют, а приобщат к труду, а после выхода из ЛТП еще и помогут устроиться на работу».

Читайте также
Лукашенко подписал указ об очередном призыве в армию

Также начальник ГУВД обратил внимание, что некоторые упрекают милицию, что та не дает просить милостыню.

«В то же время, уверен, все без исключения горожане желают держаться от попрошаек подальше. Нужно понимать: когда даете деньги бездомным, то оказываете медвежью услугу. Ведь, скорее всего, эти пожертвования уйдут на алкоголь, а голодное существование на улице продолжится. Если действительно хотите помочь обездоленному, сообщите в милицию. Он будет доставлен в Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства на улице Ваупшасова, где ему окажут социальную помощь. Мы сотрудничаем с православными и католическими приходами. В церквях и костелах готовы предоставить нуждающимся кров и еду».

Александр Барсуков отметил, что уровень преступности в Минске снижается. За последние шесть лет — примерно на 40%. Если в 2010-м по горячим следам правоохранители раскрывали чуть больше 30% преступлений, то за первый месяц нынешнего года — около 70%.

«Сегодня в нашем городе совершается меньше преступлений, чем в Минской и Гомельской областях, чего никогда раньше не было», — отметил начальник минской милиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси.Транспорт и логистика: венесуэльская логистика и балтийский актив «Беларуськалия»
Cуд в Нью-Йорке приостановил действие указа Трампа о мигрантах
Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новые надежды
Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС
Обладателям грин-карт из семи стран запрещен въезд в США
Трамп поручил найти новых партнеров для борьбы с ИГ
Греческие ультраправые провели в Афинах факельное шествие
У побережья Малайзии пропало судно с китайскими туристами
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь