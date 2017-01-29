В Минске 70% преступлений раскрываются оперативно

«Требуем навести порядок в увеселительных ночных заведениях — упрекают чуть ли не в расизме. Наводим порядок во дворах и убираем оттуда любителей выпить и похулиганить — обвиняют в предвзятом отношении к этой категории граждан, — заявил он. — В то же время никто не хочет жить по соседству с пьяницей и дебоширом, который не дает спокойной жизни окружающим, постоянно собирается с собутыльниками около подъезда, шумит, пристает к прохожим, справляет естественную нужду на лестничной площадке и в лифте. Что плохого в том, если его на год изолируют? Причем не просто изолируют, а приобщат к труду, а после выхода из ЛТП еще и помогут устроиться на работу».

Также начальник ГУВД обратил внимание, что некоторые упрекают милицию, что та не дает просить милостыню.

«В то же время, уверен, все без исключения горожане желают держаться от попрошаек подальше. Нужно понимать: когда даете деньги бездомным, то оказываете медвежью услугу. Ведь, скорее всего, эти пожертвования уйдут на алкоголь, а голодное существование на улице продолжится. Если действительно хотите помочь обездоленному, сообщите в милицию. Он будет доставлен в Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства на улице Ваупшасова, где ему окажут социальную помощь. Мы сотрудничаем с православными и католическими приходами. В церквях и костелах готовы предоставить нуждающимся кров и еду».

Александр Барсуков отметил, что уровень преступности в Минске снижается. За последние шесть лет — примерно на 40%. Если в 2010-м по горячим следам правоохранители раскрывали чуть больше 30% преступлений, то за первый месяц нынешнего года — около 70%.

«Сегодня в нашем городе совершается меньше преступлений, чем в Минской и Гомельской областях, чего никогда раньше не было», — отметил начальник минской милиции.