Президент Украины обратился с призывом вспомнить о подвиге героев Крут
Петр Порошенко призывал не забывать героев Крут и помнить о их подвиге.
Петр Порошенко призывал не забывать героев Крут и помнить о их подвиге.
Президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом вспомнить о погибших героях Крут и не повторять ошибок политической междоусобицы.
«Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце мужа, который защищает Мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко. События в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские
Лидер Украины подчеркнул, что Круты являются уроком для всех, а также «упреком украинским демократам — разобщенным, неуступчивым, оседлым по партийным хуторам и хуторкам …».
«Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести… Это не мои слова. Это слова Вячеслава Чорновила, написанные им 19 лет назад. Но они и сегодня — на злобу дня. Прошу всех — услышьте», — призвал украинцев П. Порошенко.