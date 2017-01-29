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10:14 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Президент Украины обратился с призывом вспомнить о подвиге героев Крут

Петр Порошенко призывал не забывать героев Крут и помнить о их подвиге.

Источник: Telegraf.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом вспомнить о погибших героях Крут и не повторять ошибок политической междоусобицы.

«Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце мужа, который защищает Мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко. События в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты, незалежники хоть на миг осознали, чем окончатся междоусобицы … для Украины и для них самих», — говорится в заявлении П. Порошенка опубликованном на официальной странице президента Украины в Фейсбук в воскресенье утром.

Лидер Украины подчеркнул, что Круты являются уроком для всех, а также «упреком украинским демократам — разобщенным, неуступчивым, оседлым по партийным хуторам и хуторкам …».

«Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести… Это не мои слова. Это слова Вячеслава Чорновила, написанные им 19 лет назад. Но они и сегодня — на злобу дня. Прошу всех — услышьте», — призвал украинцев П. Порошенко.

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