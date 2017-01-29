Греческая партия «Золотая заря» провела в Афинах факельное шествие

Организаторы заявляют о «многотысячном митинге». По оценке журналистов, на акцию пришли несколько сотен человек.

Лидер партии Никос Михалолиакос с трибуны митинга заявил, что призвал греческий парламент направить на остров Имиа делегацию возложить венки и поднять греческий флаг, но ему не ответили. По его словам, сегодня «антигреческое государство и анархокоммунистическое псевдогосударство» пытаются уничтожить греческих националистов, осквернен памятник героям Имиа.

Михалолиакос призвал греческий парламент проголосовать за расширение греческих территориальных вод до 12 миль в соответствии с международным правом и провозгласить полные права на греческую исключительную экономическую зону, несмотря на то, что Турция считает это casus belli. Михалолиакос назвал сказками заявления о греко-турецкой дружбе, заявив, что греки воюют с турками тысячу лет.

Митинг показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.

«Золотая заря» на парламентских выборах в сентябре 2015 года заняла третье место, получив почти 7% голосов избирателей. Сейчас в опросах общественного мнения она также занимает третье место.

Одновременно в центре города прошел митинг антифашистских организаций как ответ на акцию националистов. В районе Экзархия, где постоянно происходят столкновения правоохранительных органов с анархистами, группа молодежи бросила четыре бутылки с зажигательной смесью в здание министерства культуры.

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа в Додеканезском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.

Ежегодно в Греции проходят акции в память о событиях возле островов Имиа.