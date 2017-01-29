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10:04 (мск), источник: РИА Новости

Греческая партия «Золотая заря» провела в Афинах факельное шествие

АФИНЫ, 29 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Ультраправая партия «Хриси авги» («Золотая заря») провела в Афинах поздно вечером в субботу факельное шествие в связи с годовщиной событий на острове Имиа, где во время греко-турецкого кризиса 1996 года погибли три пилота вертолета ВМС Греции.

Источник: AP 2016

Организаторы заявляют о «многотысячном митинге». По оценке журналистов, на акцию пришли несколько сотен человек.

Лидер партии Никос Михалолиакос с трибуны митинга заявил, что призвал греческий парламент направить на остров Имиа делегацию возложить венки и поднять греческий флаг, но ему не ответили. По его словам, сегодня «антигреческое государство и анархокоммунистическое псевдогосударство» пытаются уничтожить греческих националистов, осквернен памятник героям Имиа.

Михалолиакос призвал греческий парламент проголосовать за расширение греческих территориальных вод до 12 миль в соответствии с международным правом и провозгласить полные права на греческую исключительную экономическую зону, несмотря на то, что Турция считает это casus belli. Михалолиакос назвал сказками заявления о греко-турецкой дружбе, заявив, что греки воюют с турками тысячу лет.

Митинг показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.

«Золотая заря» на парламентских выборах в сентябре 2015 года заняла третье место, получив почти 7% голосов избирателей. Сейчас в опросах общественного мнения она также занимает третье место.

Одновременно в центре города прошел митинг антифашистских организаций как ответ на акцию националистов. В районе Экзархия, где постоянно происходят столкновения правоохранительных органов с анархистами, группа молодежи бросила четыре бутылки с зажигательной смесью в здание министерства культуры.

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа в Додеканезском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.

Ежегодно в Греции проходят акции в память о событиях возле островов Имиа.

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