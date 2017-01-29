Карпенко выступает за ответственность заказчиков при отказе от подготовленных для них кадров

По его словам, выходит нонсенс, если студент вуза или среднего специального учебного заведения не едет по распределению и платит за это деньги, а работодатель, заказавший подготовку этих кадров за госбюджет и после отказавшийся от них, не несет никакой ответственности. «По моему разумению, тогда верни эти деньги в бюджет, раз тебе эти кадры не нужны. По крайней мере, мы их потратим на перепрофилирование других кадров, на открытие новых специальностей и так далее», — сказал министр.

По словам министра, кроме подготовки изменений в Кодекс об образовании сейчас силы брошены еще на один документ о детальной классификации специальностей в вузах и учреждениях среднего специального образования. Тут важно понять, нужно ли дублировать специальности среднего специального образования в высшей школе и наоборот. В качестве примера министр привел медиков. Где есть медсестра, фельдшер, лаборант в среднем специальном образовании. Они не дублируют категории высшего образования. А такие специальности как технолог или педагог дошкольного образования можно получить как в среднем специальном учреждении, так и в вузе.

Кроме того, министр убежден, что тщательно нужно взяться за систему подготовки кадров. Идею он пояснил на примере структуры системы образования. Так, с детьми, имеющими особенности развития, сегодня главным образом может работать лишь специалист, который обучался на факультете инклюзивного образования. Учитель-предметник не имеет знаний и навыков в работе с такими детьми. А это необходимо, если речь идет о создании в школе интегрированных классов. И в такой ситуации оптимально набирать группу педагогов и дополнительно обучать их работе с детьми, имеющими особенности в развитии, считает министр.

Во время своей рабочей поездки в Брестскую область Игорь Карпенко посетил детский реабилитационно-оздоровительный центр «Колос» в Кобринском района, Чернинскую среднюю школу Брестского района и другие социальные объекты. Особое внимание он уделил вопросам организации шестого школьного дня. Он призвал учителей без формализма проводить шестой школьный день.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.