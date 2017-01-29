Карпенко выступает за ответственность заказчиков при отказе от подготовленных для них кадров
Министр образования Игорь Карпенко считает нонсенсом отсутствие ответственности заказчиков за отказ от подготовленных для них кадров.
Министр образования Игорь Карпенко считает нонсенсом отсутствие ответственности заказчиков за отказ от подготовленных для них кадров.
Такую позицию он озвучил во время рабочей поездки в Брестскую область на заседании коллегии управления образования Брестского облисполкома, сообщили в
По его словам, выходит нонсенс, если студент вуза или среднего специального учебного заведения не едет по распределению и платит за это деньги, а работодатель, заказавший подготовку этих кадров за госбюджет и после отказавшийся от них, не несет никакой ответственности. «По моему разумению, тогда верни эти деньги в бюджет, раз тебе эти кадры не нужны. По крайней мере, мы их потратим на перепрофилирование других кадров, на открытие новых специальностей и так далее», — сказал министр.
По словам министра, кроме подготовки изменений в Кодекс об образовании сейчас силы брошены еще на один документ о детальной классификации специальностей в вузах и учреждениях среднего специального образования. Тут важно понять, нужно ли дублировать специальности среднего специального образования в высшей школе и наоборот. В качестве примера министр привел медиков. Где есть медсестра, фельдшер, лаборант в среднем специальном образовании. Они не дублируют категории высшего образования. А такие специальности как технолог или педагог дошкольного образования можно получить как в среднем специальном учреждении, так и в вузе.
Кроме того, министр убежден, что тщательно нужно взяться за систему подготовки кадров. Идею он пояснил на примере структуры системы образования. Так, с детьми, имеющими особенности развития, сегодня главным образом может работать лишь специалист, который обучался на факультете инклюзивного образования.
Во время своей рабочей поездки в Брестскую область Игорь Карпенко посетил детский
Подготовила Яна БОГДАНОВА.