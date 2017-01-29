Анкара стала для Минска успешной опорой на Ближнем Востоке

Белорусское правительство пытается уравновешивать различные направления своей политики в «развивающемся мире», в частности весьма тесные в последние лет пять отношения с консервативными и близкими Западу ближневосточными режимами. Это делается посредством осторожного восстановления контактов с Ираном и его союзниками в регионе, которые являются противниками консервативного блока государств на Ближнем Востоке, пишет Thinktanks.by.

Если подводить некоторые итоги 2016 года, то эксперты BISS в новом выпуске Белорусского внешнеполитического индекса отмечают успешное продолжение и даже развитие отношений с Турцией, несмотря на то, что этому препятствовала конфронтация между Москвой и Анкарой в первой половине года. Благодаря развитию отношений с Турцией, Минску удалось расширить и укрепить свои отношения на Ближнем Востоке и за его пределами.

Примером этой успешной опоры на Анкару можно признать участие в стамбульском саммите Организации исламского сотрудничества, которое стало возможным именно благодаря турецкой помощи. Также хорошие отношения с Турцией способствуют и развитию отношений с близким ей Азербайджаном, что важно в связи с геополитически важным проектом поставок нефти из Азербайджана.

Более противоречиво, но в целом успешно развивались в 2016 г. и отношения с консервативными арабскими режимами, прежде всего с Катаром и ОАЭ, а также близким им Пакистаном. Все эти страны перспективны как партнеры, хотя скорее в более отдаленном будущем.

А вот среди проблемных направлений в прошедшем году следует отметить Северную Африку и Латинскую Америку, которые в силу независимых от Минска политических потрясений утратили свое значение в качестве деловых партнеров Беларуси.