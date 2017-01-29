Глава МИД Ирана назвал указ Трампа о мусульманах «подарком экстремистам»

«Указ Трампа останется в истории как огромный подарок экстремистам», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

«Коллективная дискриминация способствует террористической вербовке, усугубляя разногласия, что используется экстремистами для усиления их позиций», — написал он.

Ранее министерство иностранных дел Ирана распространило заявление о планах ответить на указ Трампа об ограничении въезда в США иранских граждан и мусульман зеркальными мерами.

Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.