Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Трамп заявил, что Европа сделала "ужасную ошибку"
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Минобороны Украины боится Берлинской дивизии РФ на Донбассе – СМИ
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10Суд Нью-Йорка приостановил действие указа Трампа
12:50 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Указ Трампа о мигрантах остается в силе, несмотря на решение суда

Министерство национальной безопасности США заявило, что подчинится распоряжению суда, временно запрещающему высылку из США иммигрантов из семи мусульманских стран, однако указ президента Трампа, запрещающий им въезд в страну, остается в силе.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Указ касается граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В субботу федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов из этих стран с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на соответствующее распоряжение президента Дональда Трампа, аргументируя это тем, что указ нарушает их законные права.

«Распоряжения президента Трампа остаются в силе — запрет на передвижение остается запретом, а американское правительство оставляет за собой право отзывать визы в любое время, если это потребуется по соображениям национальной безопасности или безопасности граждан», — говорится на вебсайте министерства.

«Правительственное распоряжение президента Трампа затрагивает лишь небольшую часть иностранных туристов и является первым шагом на пути восстановления контроля над американскими границами и национальной безопасностью», — указывается в заявлении.

В заявлении также говорится, что примерно 80 млн иностранных туристов ежегодно въезжает в Соединенные Штаты: «Вчера менее 1% из более 325 тысяч иностранных туристов, въезжающих ежедневно, были затронуты введением повышенных мер безопасности».

Старший советник Белого дома Стивен Миллер также заявил, что решение окружного суда Нью-Йорка «никоим образом не препятствует исполнению указа президента, который остается в силе полностью и целиком».

Авиакомпании, совершающие рейсы в США из аэропорта Каира, в воскресенье получили официальное уведомление из Вашингтона с просьбой не пускать пассажиров из упомянутых в указе семи мусульманских стран на борт направляющихся в Америку самолетов, несмотря на наличие у них иммиграционной визы. Об этом рассказал журналистам представитель авиакомпании EgyptAir Хоссам Хуссейн.

Он уточнил, что запрет не касается обладателей грин-карты (вида на жительство в США) и дипломатических паспортов.

Комментарии
3
Андрей Хромов
Во взял Трамп страну "демократов" в руки поучит их жизни сейчас пятоколонщики оправдания найдут
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Налицо проявление разногласия между процедурами, предусмотренными демократическими основами правоприменительной практики решения судов США и указами президента страны. Надо полагать, что правовые коллизии такого рода найдут разрешение в рамках законодательства США.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ольга Лысенко
Анекдот!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа
Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новые надежды
Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС
Информатор WADA Степанова заявила о нежелании возвращаться в РФ
Трамп поручил найти новых партнеров для борьбы с ИГ
Греческие ультраправые провели в Афинах факельное шествие
У побережья Малайзии пропало судно с китайскими туристами
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как хранить вещи в малогабаритной квартире?
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь