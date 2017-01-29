Мэй не согласна с иммиграционным указом Дональда Трампа

Об этом сообщила пресс-секретарь главы британского правительства.

«Иммиграционная политика США — это дело правительства Соединенных Штатов, так же как иммиграционная политика в этой стране (Великобритании) должна определяться нашим правительством. Однако мы не согласны с таким подходом», — приводит ее слова агентство Press Association.

«Мы изучаем новый указ, чтобы понять, что он из себя представляет и каковы его юридические последствия, в частности, для подданных Соединенного Королевства», — добавила представитель британского премьера.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.