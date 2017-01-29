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15:18 (мск), источник: Informburo.kz

Поправки в Конституцию не приведут к продаже земли иностранцам — юрист

Эксперт объяснил, что пределы частной собственности определяет Земельный кодекс РК, а не Конституция.

На волнующий казахстанцев вопрос: не приведёт ли поправка в Конституцию РК к продаже земель иностранцам ответил известный юрист Джохар Утебеков на своей странице в Facebook.

Беспокойство вызвало то, что в пункте 1 ст. 26 Конституции.

«Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество» предлагается заменить слово «граждане» на «каждого». «Некоторые, к счастью немногие, выразили опасения о продаже земли иностранцам. Хочу их развеять», — пишет Джохар Утебеков.

Далее юрист объясняет, что статья 26 Конституции находится в разделе о правах человека и посвящена гарантиям права собственности, а не земле и другим природным ресурсам.

«Пределы частной собственности на землю Конституцией непосредственно не регулируются (см. п. 3 ст. 6 Конституции). По этому вопросу она отсылает к закону, то бишь к Земельному кодексу (см. постановления Конституционного совета от 13.04.2000 и 23.04.2003)», — пишет юрист.

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Иностранцы, как гласит пост Джохара Утебекова, пользуются в Республике правами, если иное не предусмотрено законом (п. 4 ст. 12 Конституции). Конституционный совет толкует эту норму так, что для иностранцев предусмотрен иной, ограниченный, конституционно-правовой статус.

«В том же постановлении КС сообщает, что права иностранцев в сравнении с правами граждан могут быть сильнее ограничены законом. Это Закон “О правовом положении иностранцев”, а также другие законы, в том числе опять же Земельный кодекс. То есть Конституция и здесь сама не ограничивает иностранцев во владении землей. Она отдает это решение на уровень законов», — объяснил эксперт.

Также Джохар призывает не бояться слова «каждый». Этот термин наряду со словом «граждане» используют в конституциях многих стран.

«Некоторые права и обязанности в государстве могут иметь только граждане: избирательное право, воинская повинность, государственная служба и пр. Это всего лишь вопрос юридической техники. Например, статья 38 Конституции гласит: «Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам». Означает ли это, что иностранцы могут нарушать наше экологическое законодательство? Конечно, нет. Достаточно применить расширительное толкование права. А в статье 35 российской конституции и так сказано: «Каждый вправе иметь имущество в собственности», — пишет Джохар Утебеков.

Юрист объяснил и почему нужна поправка к Конституции РК.

«То есть проблема в формулировке не является принципиальной, если правоприменитель дружит с головой, образован и не берёт взяток. У нас это не так, поэтому законодатель уточняет норму. И делает он это не для того, что подумали некоторые конспирологи, а ради следующего момента. Новшество надо толковать систематично, в первую очередь вкупе с другим изменением, вносимым в 26-ю статью. Новая редакция ее 2-го пункта усиливает гарантии сохранности собственности, включая иностранную», — отметил Джохар Утебеков.

25 января Президент вынес на всенародное обсуждение проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК». Поправки касаются перераспределения полномочий между ветвями власти.

Рассматривается около 40 полномочий, которые можно передать от Президента в Правительство или в Парламент. Все материалы на эту тему можно прочитать здесь.

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