Порошенко с женой возложили цветы к памятному кресту Героям Крут

Президент с супругой возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены студенты. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Сообщается, что в мероприятиях также приняли участие спикер Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров, а также мэр Киева Виталий Кличко.