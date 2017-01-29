Грек из бригады ополчения «Восток» погиб в бою под Авдеевкой

«Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть», — сообщил Ходаковский.

Он добавил также, что позиция расположена на открытом участке местности в районе промзоны Авдеевки. «Противник пытается отрезать ее от сообщения с основными порядками. Давно не было таких наглых попыток атаковать», — отметил Ходаковский.

На сайте общественной организации «Патриотические силы Донбасса» говорится, что Грек был строителем по профессии. «Боевое крещение и первое ранение он получил 23 мая 2014 года в поселке Карловка, в бою с нацбатальоном “Донбасс”. С тех пор всегда стоял на самых опасных рубежах», — отмечается в публикации.

Ополченец Александр Жучковский на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что обострение ситуации отмечается на всех фронтах в Донбассе. «Обстрелы ведутся из всех имеющихся вооружений и калибров, включая РСЗО. На ряде участков — попытки локальных прорывов украинской пехоты при поддержке бронетехники», — сказал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.