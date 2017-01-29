В понедельник защиту Януковича уведомят о завершении расследования

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура завтра уведомит защиту Януковича о завершении расследования по делу о госизмене. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

«Завтра в 15 часов мы сообщаем стороне защиты подозреваемого Януковича, что мы заканчиваем специальное досудебное расследование по делу, и мы открываем все материалы, все доказательства, которые были собраны во время специального предварительного расследования», — рассказал он.

Прокурор отметил, что защите Януковича дадут по крайней мере неделю для ознакомления с материалами дела.

«Мы планируем, что защита не будет затягивать время, процесс ознакомления. Считаем, что за неделю они имеют право ознакомиться, если им нужно будет больше времени, то они будут знакомиться, сколько им нужно, в разумных сроках. Я считаю, что 1 том — это один день ознакомления. Всего в деле до 15 томов», — сказал Кравченко.

«После предоставления нам разрешения на осуществление специального предварительного расследования, мы вправе осуществлять и заканчивать досудебное расследование без участия подозреваемого и направлять обвинительный акт в суд. Если это произойдет (Янукович завтра придет в суд, — Ред.), он будет задержан в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда и доставлен в суд», — также сообщил прокурор.

Ранее сообщалось, что адвокат бывшего президента Виктора Януковича отказался принять уточненное подозрение в совершении государственной измены.