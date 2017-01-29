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19:00 (мск), источник: УНИАН

АТО изначально была неправильно спланирована — экс-замглавы Генштаба

Генерал-лейтенант Юрий Думанский, который в феврале 2014 года подал рапорт об отставке, считает, что война в Украине нужна была, чтобы на нее «списать» все проблемы.

Источник: УНИАН

«По моему мнению, война была нужна для того, чтобы списать на нее все проблемы, например, непроведение реформ, которые в то время нужно было проводить. Во-вторых, думаю были какие-то внешние двусторонние договоренности, которые мешали разрешению конфликта», — цитирует Думанского Апостроф.

Вместе с тем, по его словам антитеррористическая операция на Донбассе изначально была спланирована неправильно.

«То, что выпустили Стрелкова, считаю, было неправильно. Его нужно было взять в кольцо. Я считаю, что АТО изначально была неправильно спланирована. Мы не закрепились в основных административных центрах — Донецке и Луганске, не закрыли государственную границу. Мы сосредоточились на мелких населенных пунктах», — пояснил он.

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