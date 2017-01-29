АТО изначально была неправильно спланирована — экс-замглавы Генштаба

«По моему мнению, война была нужна для того, чтобы списать на нее все проблемы, например, непроведение реформ, которые в то время нужно было проводить. Во-вторых, думаю были какие-то внешние двусторонние договоренности, которые мешали разрешению конфликта», — цитирует Думанского Апостроф.

Вместе с тем, по его словам антитеррористическая операция на Донбассе изначально была спланирована неправильно.

«То, что выпустили Стрелкова, считаю, было неправильно. Его нужно было взять в кольцо. Я считаю, что АТО изначально была неправильно спланирована. Мы не закрепились в основных административных центрах — Донецке и Луганске, не закрыли государственную границу. Мы сосредоточились на мелких населенных пунктах», — пояснил он.