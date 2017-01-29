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18:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны раскрыло детали российского проекта конституции для Сирии

Проект конституции для Сирии, разработанный российскими специалистами, предусматривает установление в стране республиканской формы правления.

Источник: Reuters

Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавлявший группу российских военных экспертов на переговорах в Астане, передает «Интерфакс».

«Важно отметить, что проект Конституции имеет рамочный характер, призван обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии как суверенного государства», — рассказал Гаджимагомедов.

Предусматривается, что сирийское государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства перед ним, а единственным источником власти должен являться «многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ».

По словам Гаджимагомедова, документ учитывает «как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи». Отмечается, что в разработке документа принимали участие представители сирийской диаспоры в России.

24 января российская делегация в Астане передала представителям вооруженной оппозиции и руководства Сирии проект конституции для республики. Позднее сообщалось, что власти страны отвергли несколько пунктов в российском проекте. В настоящее время в стране действует конституция, принятая в 2012 году.

В Астане 23—24 января прошли переговоры делегаций вооруженной оппозиции и сирийского правительства при посредничестве России и Турции. Одним из важнейших результатов встречи стало то, что представителей официального Дамаска и оппозиции удалось усадить за стол переговоров, хотя прямой контакт между ними так и не состоялся. Помимо этого, Москва, Тегеран и Анкара договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.

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