Минобороны раскрыло детали российского проекта конституции для Сирии

Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавлявший группу российских военных экспертов на переговорах в Астане, передает «Интерфакс».

«Важно отметить, что проект Конституции имеет рамочный характер, призван обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии как суверенного государства», — рассказал Гаджимагомедов.

Предусматривается, что сирийское государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства перед ним, а единственным источником власти должен являться «многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ».

По словам Гаджимагомедова, документ учитывает «как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи». Отмечается, что в разработке документа принимали участие представители сирийской диаспоры в России.

24 января российская делегация в Астане передала представителям вооруженной оппозиции и руководства Сирии проект конституции для республики. Позднее сообщалось, что власти страны отвергли несколько пунктов в российском проекте. В настоящее время в стране действует конституция, принятая в 2012 году.